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Υπέρ της οριστικής κατάργησης του πίνακα διοριστέων και της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών, όπως αυτό δρομολογήθηκε το 2015, τάσσεται το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο πρόσφατης συνάντησής του με την υπουργό Παιδείας, το Τμήμα επανέλαβε τη θέση του ότι «ένα σύγχρονο σύστημα διορισμών πρέπει να επιτρέπει στην Πολιτεία να επιλέγει εκπαιδευτικούς με βάση κριτήρια που συνδέονται με την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης και, ευρύτερα, με το συμφέρον των μαθητών και μαθητριών και του εκπαιδευτικού συστήματος».

Επίσης, οι ακαδημαϊκοί επισημαίνουν πως το σύστημα εξετάσεων για τον διορισμό εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση ως προς τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των εξετάσεων και διαμηνύουν ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής είναι έτοιμο να συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Πέραν όμως των πιο πάνω, το Τμήμα επεσήμανε την περιορισμένη παρουσία της φωνής των νέων στον θεσμοθετημένο διάλογο για τη μεταρρύθμιση. «Πρόκειται για μια συζήτηση που αφορά άμεσα το μέλλον τους, είτε ως μελλοντικών εκπαιδευτικών είτε ως πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόψεις και οι προσδοκίες τους θα πρέπει να ακούγονται περισσότερο στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος διορισμών. Το Τμήμα ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.