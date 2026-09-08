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Στους 60.596 ανήλθε ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο το 2024, με την αντιστοιχία να ανέρχεται σε 11,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην Κύπρο ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 13,3 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Παράλληλα, στην Κύπρο η αναλογία μειώθηκε σε σύγκριση με το 2014 όταν ανερχόταν σε 13,6 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

Ως προς τον συνολικό αριθμό μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χαμηλότερους αριθμούς από την Κύπρο κατέγραψαν μόνο η Μάλτα, με 27.537 μαθητές και το Λουξεμβούργο, με 43.020.

23,2 εκατομμύρια μαθητές στην ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ, 23,2 εκατομμύρια μαθητές φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2024, αριθμός μειωμένος κατά 0,2%, ή κατά 35.153 μαθητές, σε σύγκριση με το 2023.

Σε σύγκριση, ωστόσο, με το 2014, ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ ήταν αυξημένος κατά 2,9%, που αντιστοιχεί σε 659.086 περισσότερους μαθητές, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η Γαλλία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2024, με 4,1 εκατομμύρια. Ακολούθησαν η Γερμανία με 3,3 εκατομμύρια, η Ισπανία με 2,8 εκατομμύρια και η Ιταλία με 2,6 εκατομμύρια.

Η Eurostat σημειώνει ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος και τη δημογραφική διάρθρωση του πληθυσμού, καθώς και από τις διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς τη συνήθη ηλικία έναρξης της πρωτοβάθμιας και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σε σύγκριση με το 2014, ο αριθμός των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε σε 15 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε στις υπόλοιπες 11 για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση κατέγραψε το Λουξεμβούργο, κατά 21,4% και ακολούθησε η Σλοβενία με 18,2%. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Πολωνία, κατά 25,7%. Ακολούθησαν η Κροατία με μείωση 10,3% και η Πορτογαλία με 10%.

Μειώθηκε η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό

Το 2024 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 13,3 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτικό στην ΕΕ, έναντι 14,2 το 2014.

Η Eurostat αναφέρει ότι ο λόγος μαθητών προς εκπαιδευτικούς παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πόρων και μπορεί να χρησιμοποιείται ως έμμεσος δείκτης κατά την ανάλυση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Τις χαμηλότερες αναλογίες το 2024 κατέγραψαν η Ελλάδα με 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό, και το Λουξεμβούργο με 8,2. Ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ στις οποίες η αναλογία ήταν χαμηλότερη από 10 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε 18,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό, η Τσεχία και η Γαλλία από 17,9, η Ολλανδία 16,3 και η Γερμανία 15,2.

Σε σύγκριση με το 2014, η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό μειώθηκε σε 23 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, από 17,8 σε 10,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό και στη Σλοβενία, από 15,9 σε 10,8.

Στην Αυστρία η αναλογία παρέμεινε αμετάβλητη στους 12 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Μεταξύ των χωρών όπου σημειώθηκε αύξηση, η μεγαλύτερη καταγράφηκε στη Λιθουανία, από 10,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 2014 σε 13,7 το 2024.

Η Eurostat δημοσίευσε τα στοιχεία με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γραμματισμού, σημειώνοντας ότι τα προγράμματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συνήθως σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και να δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω μάθηση, καθώς και για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

ΚΥΠΕ