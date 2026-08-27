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Ενώπιον των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται το Master Plan, το οποίο αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού και αθλητικού συγκροτήματος με την ονομασία «Fasouri School». Το Fasouri Academy and Sports Hub στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, προβλέπει την ανάπτυξη τριών σχολικών μονάδων που θα καλύπτουν το σύνολο των βαθμίδων εκπαίδευσης, από νηπιαγωγείο έως και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια επιστημών, βιβλιοθήκες, καθώς και χώρους καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης. Κάθε σχολείο θα αποτελεί αυτόνομο συγκρότημα που θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) με σύγχρονες αίθουσες, εργαστήρια επιστημών, βιβλιοθήκες και χώρους τεχνών.

Το Master Plan

Παράλληλα, το Master Plan προβλέπει την υλοποίηση ενός αθλητικού κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει πολυχρηστική κλειστή αίθουσα, γήπεδα ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης, κολυμβητήριο, στίβο, γυμναστήριο, γήπεδα καλαθόσφαιρας, squash και padel, καθώς και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως χώρους αποκατάστασης.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις προβλέπεται να είναι προσβάσιμες, υπό προϋποθέσεις, και από το ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το έργο θα αναπτυχθεί σε 307.844 τ.μ. ωφέλιμης έκτασης και θα εξυπηρετεί 4.500 μαθητές με 145 άτομα εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Προβλέπονται 643 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και 57 θέσεις λεωφορείων. Η εταιρεία επιδιώκει την εξασφάλιση πολεοδομικής έγκρισης για το σύνολο του Master Plan, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τις μεταγενέστερες ξεχωριστές αιτήσεις πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών των επιμέρους αναπτύξεων.

Ευαίσθητα τεμάχια

Η προτεινόμενη ανάπτυξη καταλαμβάνει περιβαλλοντικά ευαίσθητα τεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 360.000 τ.μ. (360 δεκαρίων). Το σημείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση αφορά το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής. Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής των Κυρίαρχων Περιοχών Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, τα τεμάχια εμπίπτουν στην Πολεοδομική Ζώνη Ζ1 (Ζώνη Προστασίας).

Πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενη ζώνη που προορίζεται για τη διατήρηση αρχαιολογικών χώρων, περιοχών φυσικής καλλονής, δασών, προστατευόμενων τοπίων, γεωμορφωμάτων και ποταμών/αργακίων. Μικρότερο τμήμα εμπίπτει εντός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Αγροτική Ζώνη (Γα2). Στα τεμάχια καταγράφηκαν συνολικά 10.707 δέντρα κυρίως κυπαρίσσια, μανταρινιές και ροδιές.

Από αυτά, 7.083 δέντρα προβλέπεται να κοπούν (4.309 ροδιές, 2.774 μανταρινιές και σειρές κυπαρισσιών), ενώ θα διατηρηθούν μόλις 3.624 οπωροφόρα. Ως αντισταθμιστικό μέτρο προτείνεται η φύτευση 2.800 νέων δέντρων (1.738 κυπαρίσσια, 689 πεύκα, 373 δέντρα αστικής βλάστησης).

Σε τροχιά ανάπτυξης

Η περιοχή γύρω από το έργο βρίσκεται ήδη σε τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης. Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου λειτουργούν ήδη το Fasouri Watermania, το My Mall Limassol και το City of Dreams Mediterranean. Παράλληλα, εκκρεμούν ή αξιολογούνται μελέτες για γειτονικά έργα, όπως το Limassol Greens Golf Resort της Lanitis Golf και μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις των εταιρειών Emerland Real Estate, Brightbuild Properties και AN Sky Garden.