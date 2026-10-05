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Η χρονική συγκυρία που επέλεξε η υπουργός Παιδείας να προσκαλέσει της εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συνάντηση για να τους παρουσιάσει την επικαιροποιημένη πρόταση για το σύστημα διορισμού, δεν τους πολυάρεσε.

Κι αυτό διότι, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό.

Ιδιαίτερα έντονος για το θέμα εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο οποίος έκανε λόγο για “παίγνια” από πλευράς Υπουργού, τονίζοντας πως η αναμενόμενη είπικαιροποιήμενη πρόταση αναμενόταν από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Αντ’ αυτού, όπως είπε, θα δοθεί τώρα, 48 ώρες πριν την κινητοποίηση, τονίζοντας πως για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας αθετεί τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία το ίδιο θέτει.

ΛΙΑ