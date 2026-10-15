Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη στήριξή τους στην ολοκλήρωση των εκκρεμούντων βημάτων για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, εκφράζουν οι ηγέτες που συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), σε δήλωσή τους μετά τη σύνοδο της πολιτικής οικογένειας στις Βρυξέλλες το πρωί της Πέμπτης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι ηγέτες επαίνεσαν ακόμη τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στη δήλωση, οι ηγέτες του ΕΛΚ αναφέρουν πως «προσφέραμε στην Τουρκία μια εποικοδομητική συνεργασία, αλλά ζητούμε να γίνουν σεβαστά η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο στις συζητήσεις τους με την Τουρκία. Επαινούμε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κύπρου για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Όπως σημειώνουν, η σταθερότητα και η στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ύψιστη σημασία για την ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη ζώνη Σένγκεν, η πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ χαιρετίζει «τη θετική έκβαση της έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποψηφιότητα της Κύπρου για πλήρη ένταξη, καθώς και την έναρξη της σχετικής συζήτησης στο Συμβούλιο». Παράλληλα, υποστηρίζει «την έγκαιρη ολοκλήρωση των εκκρεμών βημάτων, θέτοντας το ζήτημα ως προτεραιότητα για τον κύκλο Σένγκεν 2026-2027».

Στο πεδίο της οικονομίας, οι ηγέτες του ΕΛΚ ζητούν να αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετου κόστους στην ενέργεια μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τα κράτη μέλη, εντός των ορίων του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και με διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ χάνει 27.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κάθε μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης της απαγόρευσης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, της αναγνώρισης του ρόλου των καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και των ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς και της μεταρρύθμισης των περιβαλλοντικών κανονισμών. Ζητούν ακόμη την επιτάχυνση των πρωτοβουλιών για την απλούστευση της νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός οριζόντιου πακέτου απλούστευσης για τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Στο μεταναστευτικό, το ΕΛΚ αναφέρει ότι οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 35% από την αρχή του έτους, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι ηγέτες αποδίδουν την εξέλιξη στις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί και ζητούν ενίσχυση της Frontex, καθώς και αξιοποίηση των θεωρήσεων εισόδου, του εμπορίου και της χρηματοδότησης στις σχέσεις με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Για την Ουκρανία, επαναλαμβάνουν τη σταθερή δέσμευσή τους για στήριξη της χώρας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, χαιρετίζοντας τη συμφωνία για την επιτάχυνση της εκταμίευσης 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ζητούν το άνοιγμα όλων των εναπομενουσών διαπραγματευτικών θεματικών ομάδων με την Ουκρανία έως τον Δεκέμβριο του 2026, στη βάση της προόδου που σημειώνει η χώρα.

Τέλος, υποστηρίζουν την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τις προτάσεις για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό σε θέματα στρατηγικής και τη διαχείριση κρίσεων, με σεβασμό στις παραδόσεις ουδετερότητας των κρατών μελών.

ΚΥΠΕ