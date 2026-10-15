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Στην ίδρυση Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Συμβουλίου Κύπρου–Βραζιλίας προχώρησαν ο Invest Cyprus, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο βραζιλιάνικος οργανισμός Fecomércio Goiás, υπογράφοντας Μνημόνιο Συναντίληψης με στόχο την προώθηση επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Cyprus–Brazil Business Forum & B2B Networking Event, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων και επιχειρηματιών από την Κύπρο και τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον Invest Cyprus, η διοργάνωση συνέπεσε με την πρώτη οργανωμένη επιχειρηματική αποστολή αυτού του είδους από τη Βραζιλία στην Κύπρο και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλει την τελευταία τριετία για ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τη βραζιλιάνικη αγορά και τη Λατινική Αμερική.

Το νέο Συμβούλιο επιδιώκει να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός συνεργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση βραζιλιάνικων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέσω της Κύπρου. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για κυπριακές εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη Βραζιλία και την ευρύτερη αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Οι τομείς συνεργασίας

Μεταξύ των κλάδων στους οποίους ο Invest Cyprus εντοπίζει προοπτικές συνεργασίας περιλαμβάνονται η ναυτιλία, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια και ο αγροδιατροφικός τομέας.

Στο πλαίσιο του φόρουμ πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, κατά τις οποίες εταιρείες των δύο χωρών διερεύνησαν δυνατότητες συνεργασίας και κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η ίδρυση του Συμβουλίου ακολουθεί συμφωνίες συνεργασίας του Invest Cyprus με τους οργανισμούς Invest Paraná, Invest Minas και Fecomércio Goiás, καθώς και με το Portuguese-Brazilian Chamber of Commerce.

Στήριξη από Κυβέρνηση και επιχειρηματικούς φορείς

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός καλωσόρισε τη βραζιλιάνικη αποστολή και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυβέρνησης στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου αναφέρθηκε στη συμβολή του Invest Cyprus, του Πρέσβη της Κύπρου στη Βραζιλία, δρος Βασίλειου Φιλίππου, και της Πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Κύπρο, Ana Maria De Souza Bierrenbach, στην προώθηση των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Fecomércio Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, υποστήριξε ότι υπάρχουν προοπτικές στενότερης συνεργασίας. Ανέδειξε τη δυνατότητα αξιοποίησης της Κύπρου από βραζιλιάνικες επιχειρήσεις για πρόσβαση στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και τις ευκαιρίες επέκτασης κυπριακών εταιρειών στη Λατινική Αμερική μέσω της Βραζιλίας.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus Ευγένιος Ευγενίου τόνισε την ανάγκη οι θεσμικές συμφωνίες να μετατραπούν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Ως πλεονεκτήματα της Κύπρου ανέφερε τη γεωγραφική της θέση, τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιχειρηματικό της περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Μάριος Ταννούσης παρουσίασε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Ο Invest Cyprus ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στη διοργάνωση τον Fecomércio Goiás, το ΚΕΒΕ, τους πρέσβεις και τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.