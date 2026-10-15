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Τρία κολυμβητήρια αγωνιστικών προδιαγραφών έχει ολόκληρη η επαρχία Πάφου και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέραμε τα δύο εξ αυτών να είναι σε αχρησία εδώ και μήνες. Στη Γεροσκήπου παρά τις πρωτοβουλίες του ΚΟΑ και την ανάληψη του συνόλου της δαπάνης για επιδιόρθωση του ολυμπιακού κολυμβητηρίου, τα πράγματα κινούνται από πλευράς τοπικών Αρχών με ρυθμό χελώνας, ενώ και στην Πάφο η προβληματική λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου επέφερε μέχρι και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από τους γονείς των αθλητών πρόσφατα.

Κρίμα, διότι οι συγκεκριμένες υποδομές είναι κάτι παραπάνω από περιζήτητες από ξένες αποστολές κάθε χειμερινή σεζόν για προετοιμασία.

Ας σπεύσουν τουλάχιστον να περισώσουν ό,τι μπορεί να περισωθεί τώρα πια.

Ντόρα