Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με την κατάθεση της παραπονούμενης στην υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεχίσθηκε σήμερα στο Κακουργιοδικείο Πάφου η εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο η παραπονούμενη θα αντεξετασθεί από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου με την ίδια μέθοδο.

Αντιθέτως, ούτε σήμερα κατέστη δυνατή η κατάθεση βασικού μάρτυρα κατηγορίας λόγω της συνεχιζόμενης νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία μετά από προβλήματα υγείας που παρουσίασε.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, οπότε και το Κακουργιοδικείο θα αποφασίσει κατά πόσο η κατηγορούσα αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως την υπόθεση. Σε τέτοια περίπτωση, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου θα καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.