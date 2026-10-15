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Παρουσιάζεται εκ νέου σήμερα και αύριο ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο και ο τελών σε αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Κατά την τελευταία δικάσιμο, στις 6 τρέχοντος, σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου. Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου, που κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το οποίο κατά την επίδικη περίοδο, κατά την οποία φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Μετά την κατάθεση του μάρτυρα ακολούθησε η αντεξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν να καταθέσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστεί, λόγω προβλήματος υγείας που παρουσίασε και της νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει η παραπονούμενη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει τελευταία και να δώσει τη μαρτυρία της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.