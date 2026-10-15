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Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, τη Χαργκέισα, κρατώντας αμερικανικές σημαίες, για να γιορτάσουν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «εντελώς διαφορετική χώρα» από τη Σομαλία.

Αυτή η αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας διαχειρίζεται μόνη της τις υποθέσεις της και θεωρείται ευρέως πιο σταθερή και δημοκρατική από την υπόλοιπη χώρα. Μέχρι σήμερα όμως η ανεξαρτησία της έχει αναγνωριστεί μόνο από το Ισραήλ.

Παρ’ όλα αυτά, σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Σομαλιλάνδη είναι «εντελώς διαφορετική χώρα» από τη Σομαλία.

🚨 SOMALILAND THANKS PRESIDENT TRUMP FOR RECOGNITION BY HOLDING MASSIVE RALLY!



(We need a Somaliland flag) ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/IINYll0GdE — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 14, 2026

Η «κυβέρνηση» της Χαργκέισα χαιρέτισε τη δήλωση σημειώνοντας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «υπογραμμίζει την ξεχωριστή ταυτότητα της Σομαλιλάνδης και τη διαφορετική πολιτική πραγματικότητα της» και προσθέτοντας ότι παραμένει αφοσιωμένη «στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση».

Η δήλωση του Τραμπ σηματοδοτεί την αρχή της αναγνώρισης της Σομαλιλάνδης από τις ΗΠΑ, υποστήριξε ο Αλί Χάσι, που συμμετείχε στους εορτασμούς στην πλατεία Κεϊριγιάντα της Χαργκέισα. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες συγκεντρωμένους. «Νίκη για τη Σομαλιλάνδη» και «Ζήτω η Αμερική» φώναζαν πολλοί από αυτούς.

Μια διαδηλώτρια, η Ιλχάν Αμπντιραχμάν, χαρακτήρισε «τεράστια εξέλιξη» τη λακωνική φράση του Τραμπ. «Μας αξίζει η αναγνώριση (σ.σ. της ανεξαρτησίας) επειδή είμαστε διαφορετικοί από τη Σομαλία από κάθε άποψη», είπε.

Hargeisa, the capital of Somaliland, is all dressed up in Trump-themed colors tonight as hopes for US recognition continue to build.



Hargeisa National Museum. @BubbyBlu29353 pic.twitter.com/yhxtHJTgod — Ahmed (@Jigjigamedia) October 14, 2026

Ο φοιτητής Μοχάμεντ Γιασίν, αν και εξήγησε ότι δεν συμφωνεί με όλες τις απόψεις του Τραμπ, κυρίως την πρότασή του να αλλάξει ονομασία η Σομαλιλάνδη, έχει πλέον την εντύπωση ότι η χώρα του «έχει ήδη αναγνωριστεί», κάτι που αποτελεί «μεγάλη νίκη» για τον λαο.

Η Σομαλιλάνδη κατέχει στρατηγική θέση στον Κόλπο του Άντεν. Κόβει δικό της νόμισμα, εκδίδει δικά της διαβατήρια και έχει ξεχωριστό στρατό, όμως δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Η ελπίδα ότι το παράδειγμα του Ισραήλ θα ακολουθούσαν και άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, τα ΗΑΕ και η Αιθιοπία, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Η απόσχιση της Σομαλιλάνδης απορρίπτεται κατηγορηματικά από την Αφρικανική Ένωση και άλλους εταίρους της που φοβούνται ότι θα ενθαρρύνει αυτονομιστικά κινήματα σε άλλες περιοχές.

Στο Μογκαντίσου, η Κυβέρνηση της Σομαλίας δεν έχει αντιδράσει ακόμη στη δήλωση του Τραμπ.

ΚΥΠΕ