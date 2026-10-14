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Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, στο πλαίσιο διερεύνησης τριών υποθέσεων απάτης μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διερεύνηση τριών καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο ΤΑΕ Πάφου και αφορούσαν απάτες μέσω διαδικτύου (με αποστολή SMS) και την απόσπαση χρηματικού ποσού πέραν των €19,500, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 20χρονου o οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ακολούθως, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Να σημειωθεί ότι, ο 20χρονος τελεί υπό κράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων τριών υποθέσεων που διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας και αφορούν επίσης αδικήματα απάτης μέσω διαδικτύου (με αποστολή SMS) και την απόσπαση χρηματικού ποσού πέραν των €7.000, για τα οποία είχε συλληφθεί στις 06/10/2026.

Τις υποθέσεις διερευνούν τα ΤΑΕ Λάρνακας και Πάφου.