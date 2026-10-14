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Καταζητείται ο Tayyab Hameed, 21 ετών, από τo Πακιστάν , για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 20/09/2026 -06/10/2026 στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.