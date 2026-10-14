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Τον τρόμο φέρεται να βίωνε τους τελευταίους μήνες γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία κατήγγειλε ότι ο πρώην συμβίος της και πατέρας του παιδιού της, την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, ενώ σε ένα από τα περιστατικά φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι. Η γυναίκα, φοβούμενη για τη ζωή της, προσέφυγε στην Αστυνομία, με τον 46χρονο να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε σήμερα (14/10) το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτηση του υπόπτου για τρεις ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αστυνομικές έρευνες. Εναντίον του διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν γραπτές απειλές για φόνο, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, απειλή, παράνομη είσοδο, παρενόχληση και άσκηση ψυχολογικής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Κλιμάκιο Βίας στην Οικογένεια του ΤΑΕ Λεμεσού, ο ύποπτος φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό τους και κατά τους τελευταίους μήνες, να ενοχλούσε επανειλημμένα τη γυναίκα, προκαλώντας της έντονη αναστάτωση και φόβο.

Ένα από τα περιστατικά που περιέγραψε η παραπονούμενη φέρεται να σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε στις Αρχές, ενώ βρισκόταν σε βραδινή έξοδο, έλαβε από τον πρώην συμβίο της απειλητικά μηνύματα. Όταν επέστρεψε στην οικία της, τον βρήκε εκεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο 46χρονος άρχισε να την προπηλακίζει και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Ακολούθως, φέρεται να της επιτέθηκε, τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την με γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Από την επίθεση, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και ζαλίστηκε, ενώ υπέστη εμφανή τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας παράλληλα ακόμη ένα συμβάν, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε περίπου δύο μήνες νωρίτερα. Τότε, όπως κατήγγειλε, ο πρώην συμβίος της την είχε απειλήσει και πάλι ότι θα τη σκοτώσει. Η ίδια κατέφυγε σε επίσημη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι πλέον φοβάται πως οι απειλές του θα γίνουν πράξη.