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Άνευ ανθυποψηφίου αναδείχθηκε την Τετάρτη ξανά στην προεδρία του Παγκύπριου Δικαηγορικού Συλλόγου ο Μιχάλης Βορκάς, ο οποίος σε ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, προέβη σε απολογισμό της προηγούμενης τριετίας και παρουσίασε 14 στόχους και δεσμεύσεις για τη νέα θητεία 2026–2029.

Ο κ. Βορκάς έκανε λόγο για αναβάθμιση του κύρους του Κύπριου δικηγόρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στους διεθνείς οργανισμούς. Μίλησε για μηδενική ανοχή στην αντιδεοντολογία με εμπέδωση συλλογικής συνείδησης και αυστηρή στάση απέναντι σε κάθε μορφής αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Αναφέρθηκε μίλησε ακόμη για πλήρη σεβασμό προς τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, με παράλληλη απαίτηση για αντίστοιχο σεβασμό προς το δικηγορικό σώμα.

Ο κ. Βορκάς τόνισε ότι καμία απόφαση που αφορά τον κλάδο δεν θα γίνεται αποδεκτή «για εμάς χωρίς εμάς» ενώ μίλησε και για έμπρακτη συμπαράσταση τόσο σε μεγάλες και μικρές δικηγορικές εταιρείες όσο και στους δικηγόρους που αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους.

Είπε ότι θα συνεχίσουν και κατά τη νέα θητεία να πιέζουν για την πλήρη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες ενώ θα απαιτήσουν αυστηρή εφαρμογή των νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να εκλείψει οριστικά το πρόβλημα των καθυστερήσεων.

Καμία ανοχή σε επεμβάσεις στη σχέση δικηγόρου-πελάτη και πλήρης περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του επαγγέλματος είναι ένας από τους στόχους όπως ανέφερε και μίλησε για την ανάγκη θέσπισης νέων μέτρων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων με τροποποίηση της νομοθεσίας και εισαγωγή του ρόλου του «Ειδικού Παραλήπτη του Εξ Αποφάσεως Οφειλέτη» πριν το τέλος του 2026.

Απαράβατος όρος, συνέχισε, είναι η υποχρεωτική εμπλοκή δικηγόρου σε συμβάσεις αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας, με τις σχετικές προτάσεις νόμου να έχουν ήδη ετοιμαστεί. Αναφέρθηκε σε περαιτέρω αύξηση των αποθεματικών του Ταμείου Συντάξεων (τα οποία αυξήθηκαν από €85 εκατ. το 2023 σε €102 εκατ. το 2026) και άμεση ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής του για αξιοπρεπείς απολαβές αφυπηρέτησης.

Έκανε λόγο ακόμη για ενεργοποίηση και ενίσχυση του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (CAMC) με αμεσότατη ενημέρωση των μελών στα γραφεία τους, ενώ είπε ότι το Δικαστικό Μέγαρο Λευκωσία είναι στην κορυφή των θεσμικών προτεραιοτήτων του Συλλόγου.

Ο κ. Βορκάς δεσμεύθηκε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος πριν την ολοκλήρωση της νέας θητείας του θα στεγάζεται στο δικό του ιδιόκτητο μέγαρο με γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων.

Απολογισμός

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του ΠΔΣ προέβη σε αναλυτικπό απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε την τελευταία τριετία, κάνοντας αναφορά στην ψηφιακή δικαιοσύνη. Μετά τα προβλήματα του eJustice και την επιστροφή στο iJustice, είπε, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026 η πρώτη φάση αναβάθμισης του συστήματος με τη συμβολή εθελοντών δικηγόρων.

Την τριετία που πέρασε, πρόσθεσε, διενεργήθηκαν 341 εποπτικοί έλεγχοι, πιστοποιήθηκαν 1.101 Λειτουργοί Συμμόρφωσης, πραγματοποιήθηκαν 30 σεμινάρια AML, ενώ τον Σεπτέμβριο υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΜΟΚΑΣ.

Αναφερόμενος στην Ακαδημία του Συλλόγου είπε ότι διοργανώθηκαν 162 εκπαιδευτικές δράσεις (717 ώρες) με 22.026 συμμετοχές. Το 55% των συμμετοχών, σημείωσε, αφορούσε δωρεάν προγράμματα, ενώ από το 2025 εισήχθη κατηγοριοποίηση των πιστοποιημένων μονάδων.

Ο Σύλλογος, συνέχισε, συμμετείχε σε 262 συνεδριάσεις Επιτροπών της Βουλής, εξέτασε 47 νομοσχέδια και κατέθεσε 44 γραπτά υπομνήματα.

Ο κ. Βορκάς κατά τον απολογισμό αναφέρθηκε επίσης στην καθιέρωση του Συνεδρίου Νέων Δικηγόρων, στην πραγματοποίηση του πρώτου Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης και στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου εισδοχής στο επάγγελμα που ανακοινώθηκε το 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2030.