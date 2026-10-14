Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μαζί σε ένα τραπέζι θέλει να δει ο Νίκος Τορναρίτης τον Νίκο Χριστοδουλίδη, την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, για να συζητήσουν τα ζητήματα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τη θέση αυτή διατύπωσε σε podcast που βρέθηκε φιλοξενούμενος, στο οποίο μίλησε για πρώτη φορά εκτενώς για τις προεκτάσεις του διορισμού του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Ειδικός Απεσταλμένος για το Κυπριακό σε Αφρική και Ασία.

Μιλώντας στον Χρύσανθο Τσουρούλη, ο κ. Τορναρίτης δήλωσε πως η άποψη του ιδίου είναι πως ο ΔΗΣΥ έπρεπε από την πρώτη στιγμή μετά την ήττα του πρώτου γύρου το 2023 να συνεργαστεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο κόσμος αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε εκείνο το διάστημα, ψηφίζοντας συντριπτικά υπέρ του Χριστοδουλίδη, παρά τις παραινέσεις από σημαίνοντα στελέχη του ΔΗΣΥ για ψήφο στον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

«Και στον Χριστόφια ναι θα έλεγα»

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο διορισμός του από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι ακόμα και ο Δημήτρης Χριστόφιας να του ζητούσε να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα για να υπηρετήσει τον τόπο, η απάντηση που θα έδινε θα ήταν θετική.

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας θέσης, εξήγησε ότι υπάρχουν δεκάδες κράτη σε αυτές τις ηπείρους, πολλά από αυτά με σχέσεις ή επιρροή από την Τουρκία. Υπέδειξε συγκεκριμένα τον κίνδυνο ένα από αυτά τα κράτη να αποφασίσει να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Τα δείπνα με Χριστοδουλιδικούς

Ανάμεσα σε άλλα, ο Νίκος Τορναρίτης αναφέρθηκε και σε δική του πρωτοβουλία πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2026 να οργανώσει «πάνω από 10 δείπνα» με Χριστοδουλιδικούς για να τους πείσει να ψηφίσουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πρόσθεσε ότι θα ήθελε αυτό που πέτυχαν στις βουλευτικές εκλογές, να το πετύχουν και σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως θέλει να δει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου σε ένα τραπέζι ώστε να μιλήσουν για την παράταξη. Ερωτηθείς αν θεωρεί πως αξίζει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεύτερη θητεία, απάντησε πως του αξίζει 100%.

Επιθέσεις από τρολς στελεχών

Ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ κατήγγειλε επίσης επιθέσεις από τρολ λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τους λογαριασμούς αυτούς χειρίζονται συγκεκριμένα στελέχη του κόμματος, χωρίς όμως να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αιχμές για σημαδεμένες τράπουλες

Σχολίασε επίσης καυστικά την αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου σε σημαδεμένη τράπουλα στις εσωκομματικές εκλογές, καλώντας τον να θυμηθεί άλλες σημαδεμένες τράπουλες όταν στη θέση του υποψηφίου ήταν ο ίδιος ο Νίκος Τορναρίτης.