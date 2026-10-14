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Tον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου για μεγάλη κατολίσθηση στο βουνό της «Ευκάλης», στην κοινότητα Πυργών Λάρνακας, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Σε επιστολή που απέστειλαν σήμερα στον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκο Κουνδούρο, και την οποία εξασφάλισε το philenews, αναφέρουν ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας του χώρου λόγω ενεργούς κατολισθήσεως μέσα εις το Λατομείον, αλλά και εις τον χώρον βορείως, πάνω από αυτό», όπου βρίσκεται το Μετόχι της Μονής.

Οι μοναχοί υπενθυμίζουν στον διευθυντή ανάλογη περίπτωση γεωκινδύνου πριν από περίπου δέκα χρόνια, στα Μαμώνια της Πάφου, όπου, όπως σημειώνουν, με δικές του ενέργειες «έκλεισε το Λατομείον πριν την εξάντλησι των αποθεμάτων αυτού», καθώς είχε επηρεαστεί η ευστάθεια της περιοχής.

Είχε προηγηθεί επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 25 Σεπτεμβρίου, στην οποία περιέγραφαν την κατάσταση στο Μετόχι. Όπως καταγγέλλουν, το κτίριο του Ησυχαστηρίου έχει γείρει, ενώ οι ρωγμές στο έδαφος συνεχώς διευρύνονται, με μία από αυτές να φτάνει σε πλάτος 1,20 μέτρων και βάθος 4,30 μέτρων.

Στην ίδια επιστολή είχαν μεταφέρει και μαρτυρία εργαζομένου στο λατομείο, ο οποίος, όπως αναφέρουν, φοβήθηκε όταν είδε το βουνό να κινείται προς τα κάτω και προσευχήθηκε να μην καταρρεύσει πάνω τους.

Οι μοναχοί ανέφεραν ακόμη ότι στο λατομείο πραγματοποιούνται δύο εκρήξεις ημερησίως. Ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, με επιτόπια εξέταση της κατάστασης και λήψη των αναγκαίων μέτρων, εκφράζοντας φόβους για τις συνέπειες ενδεχόμενης περαιτέρω κατολίσθησης.