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Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών, που σημειώθηκε στις 4/11/2026 σε κατοικία πατέρα ισοβίτη στην επαρχία Λάρνακας. Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην Αστυνομία, αφού πριν από δυόμιση μήνες άγνωστοι επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον 33χρονο αδελφό του ισοβίτη, που καταδικάστηκε για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα. Αυτό που εκτιμάται είναι πως επρόκειτο για νέο μήνυμα προς τον 48χρονο ισοβίτη από μέλη ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3 τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου, την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν ο 76χρονος με τη σύζυγό του. Στην Αστυνομία καταγγέλθηκε, ωστόσο, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού ο συνταξιούχος φέρεται ν’ ανέφερε στην Αστυνομία πως δεν αντιλήφθηκαν τους πυροβολισμούς. Εναντίον της οικίας ρίχθηκαν 7 πυροβολισμοί, που έπληξαν την πρόσοψη και το όχημα του συνταξιούχου.

Έρευνες στη σκηνή διενήργησαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, που περισυνέλεξαν κάλυκες και άλλα τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων. Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τους δράστες.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου 2026 άγνωστοι γάζωσαν το όχημα του 33χρονου αδελφού του ισοβίτη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 05:40, την ώρα που ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα.

Οι δράστες του έστησαν καρτέρι λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του και μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου του. Ο ίδιος γλίτωσε επειδή συνέχισε την πορεία του οχήματος. Λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται, το οποίο αργότερα συνδέθηκε με τους δράστες της απόπειρας φόνου.