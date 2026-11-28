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Πολύ ανησυχητικές διαστάσεις ενδέχεται να προσλάβει η κατάσταση στην αλυκή Spyros pool, στην οποία παρουσιάζεται ευτροφία (μάλλα) το τελευταίο διάστημα, αφού σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του philenews, γίνονται έρευνες και για πιθανή διαρροή λυμάτων.

Μετά τη δημοσιοποίηση σήμερα (28/11) σχετικού θέματος από τον «Φ», σύμφωνα με το οποίο στην αλυκή κατέληξε νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λόγω υπερχείλισης των δεξαμενών του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων (ΤΑΥ), λάβαμε πληροφορίες, πως χθες Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, εντοπίστηκε πιθανή διαρροή λυμάτων από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας (ΣΕΛ).

Για το θέμα στάλθηκε, μάλιστα, χθες κατεπείγουσα επιστολή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), που διαχειρίζεται τον ΣΕΛ. Σε αυτήν αναφέρεται πως στις 27 Νοεμβρίου ενημερώθηκε το ΤΑΥ από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έπειτα από επιθεώρηση στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, «πως διαπιστώθηκε διαρροή ανεπεξέργαστων λυμάτων από τη δεξαμενή έκτακτης ανάγκης (emergency storage) προς την αλυκή Spyros η οποία βρίσκεται πλησίον της μονάδας και της δεξαμενής». Στην επιστολή αναφέρεται πως το θέμα «είναι πολύ σοβαρό» και «απαιτείται η κατεπείγουσα επίλυσή του».

Το ΤΑΥ, μεταξύ άλλων, καλεί τον ΕΟΑΛ όπως προχωρήσει αμέσως στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και να ενημερώσει ποια ήταν η αιτία του εν λόγω τεχνικού ζητήματος και ποια η διάρκειά του, αλλά και κατά πόσον το εν λόγω ζήτημα επηρεάζει και σε ποιο βαθμό το θέμα της παραγωγής και ποιότητας του ανακτημένου νερού, το οποίο διατίθεται στους γεωργούς.

Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα μας, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, ανέφερε πως το περιστατικό «χρήζει διερεύνησης» και πως τη Δευτέρα θα γίνουν δειγματοληψίες στην αλυκή Spyros Pool. «Η διαπίστωσή μας είναι πως ενδεχομένως υπήρξε υπερχείλιση από αυτή τη δεξαμενή την Παρασκευή (emergency storage), ωστόσο, πρέπει να δούμε εάν κατέληξε στην αλυκή. Ως Τμήμα Περιβάλλοντος ήρθαμε σε επαφή την Παρασκευή και με το ΤΑΥ και με τον ΕΟΑΛ και τους ενημερώσαμε πως θα κάνουμε δειγματοληψίες», είπε.

Σημειώνεται πως οι πληροφορίες που έλαβε η ιστοσελίδα μας κάνουν λόγο για ενδεχόμενη υπερχείλιση της δεξαμενής λυμάτων κατά την διάρκεια εργασιών αλλαγής μεμβρανών στη δεξαμενή έκτακτης ανάγκης. Κατά τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους «δεν υπάρχει διαρροή στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων». Όπως ανέφερε το θέμα θα διερευνηθεί τη Δευτέρα από τον Οργανισμό. «Πρέπει ν’ αναφέρω, όμως, πως ακόμη και τις μεμβράνες έκανε τρία χρόνια να τις εγκρίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση», πρόσθεσε.

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε, εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υποδεικνύοντας πως αυτό που είναι σε γνώση του Δήμου Λάρνακας είναι πως υπερχειλίζουν οι δεξαμενές του ΤΑΥ με το επεξεργασμένο νερό και πώς δόθηκαν οδηγίες από το Τμήμα Περιβάλλοντος να διοχετεύεται στη θάλασσα αυτό το υλικό. «Εμείς πιέζουμε τις αρμόδιες Αρχές να βρεθεί λύση ώστε να μην υπερχειλίζουν οι δεξαμενές», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως θα γίνει επιτόπιος έλεγχος και από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Υπενθυμίζεται πως στο θέμα του «Φ», που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα, η επίσημη απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, που δόθηκε την περασμένη Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ήταν πως, έπειτα από επιτόπιες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο ευτροφισμός της αλυκής προήλθε από την υπερχείλιση των δεξαμενών του ΤΑΥ.

Σημειώνεται πως ο ευτροφισμός αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικολογική ισορροπία ενός υγροβιότοπου, αφού μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου, υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, διατάραξη της τροφικής αλυσίδας και απώλεια βιοποικιλότητας.