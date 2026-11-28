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Η Πάφος φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με τον πιο λαμπερό τρόπο! Το βράδυ της Παρασκευής, το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε ένα μεγάλο γιορτινό σκηνικό, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν στη μεγάλη εκδήλωση του Δήμου Πάφου για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Από νωρίς το απόγευμα, η Πλατεία Κέννεντυ και οι γύρω δρόμοι γέμισαν με παιδικές φωνές, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Μικροί και μεγάλοι έγιναν μέρος μιας βραδιάς γεμάτης εικόνες, μουσική, χορό και εκπλήξεις, δίνοντας στην πόλη τον δικό της ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο παλμό.

Το εορταστικό σκηνικό άρχισε να ξεδιπλώνεται μέσα από τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση, με κλασικά αυτοκίνητα, σχολές χορού και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες φιγούρες να διασχίζουν τους δρόμους της πόλης. Ξεχωριστή νότα έδωσε το αγαπημένο «Λεωφορείο της Αγάπης», που συμπλήρωσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τη γιορτινή εικόνα.

Στην Πλατεία Κέννεντυ, η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου και σχολές χορού ανέλαβαν να ανεβάσουν τη γιορτινή διάθεση. Όλα κορυφώθηκαν με την αντίστροφη μέτρηση και τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, στην παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια στιγμή που σηματοδότησε και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην πόλη.

Στον χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου αναφέρθηκε στις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα των Χριστουγέννων, όπως η αγάπη, η προσφορά και η αλληλεγγύη. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, καθώς και για την προετοιμασία της εκδήλωσης.

Το «Μπαλκόνι του Papazó», με special guest τον Akyla, έδωσε τον δικό του μουσικό τόνο στη βραδιά. Η εμφάνιση του δημοφιλούς καλλιτέχνη ξεσήκωσε το κοινό, με μικρούς και μεγάλους να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί του. Στη συναυλία συμμετείχε επίσης η Άρτεμις Κυριακοπούλου, ενώ τη μουσική επιμέλεια είχε ο Μάριος Καραμπότης.

Το πάρτι συνεχίστηκε στην Πλατεία Κέννεντυ με After Party κρατώντας τη γιορτινή διάθεση ζωντανή μέχρι αργά.

Με το σύνθημα «Χριστούγεννα στην Πάφο – Εκεί που η μαγεία ζωντανεύει!», ο Δήμος Πάφου δίνει το έναυσμα για μια ολόκληρη περίοδο γιορτής, χαράς και ξεχωριστών εμπειριών. Οι εκδηλώσεις και οι εκπλήξεις που ακολουθούν προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν τη χριστουγεννιάτικη Πάφο και να γίνουν μέρος της μαγείας που ζωντανεύει στην πόλη.