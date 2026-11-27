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Βαρύ πένθος στην Πάφο και στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου προκαλεί ο θάνατος, σε ηλικία 75 ετών, του Θεόδωρου Αριστοδήμου, ιδρυτή του Ομίλου Aristo Developers και πρώην προέδρου της Τράπεζας Κύπρου.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της κυπριακής επιχειρηματικής ζωής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον τομέα της ανάπτυξης γης, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου. Το όνομά του συνδέθηκε ιδιαίτερα με την πορεία ανάπτυξης της επαρχίας Πάφου, μέσα από μεγάλα οικιστικά, εμπορικά και τουριστικά έργα.

Από τον Στατό στην επιχειρηματική καταξίωση

Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου γεννήθηκε το 1951 στον Στατό της επαρχίας Πάφου. Το 1975 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέτοντας τις βάσεις για την επιχειρηματική του πορεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την Aristo Developers, την οποία ανέπτυξε σταδιακά, με τη σημαντική συμβολή της συζύγου του, Ρούλλας Αριστοδήμου, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ανάπτυξης γης στην Κύπρο, με παρουσία και εκτός συνόρων.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του διαδρομής, η οποία ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες, ο Όμιλος συνδέθηκε με εκατοντάδες αναπτύξεις στον οικιστικό, εμπορικό και τουριστικό τομέα, συμβάλλοντας στην οικονομική δραστηριότητα της Πάφου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ομίλου ήταν η ίδρυση του International School of Paphos, η δημιουργία του πρώτου γηπέδου γκολφ στην Κύπρο, καθώς και η ανάπτυξη του Secret Valley Golf Club, έργα που συνέβαλαν στην ενίσχυση της τουριστικής και εκπαιδευτικής υποδομής της επαρχίας.

Παρουσία σε σημαντικούς οικονομικούς και θεσμικούς οργανισμούς

Η δραστηριότητα του Θεόδωρου Αριστοδήμου δεν περιορίστηκε στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς ανέλαβε κατά καιρούς σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς και θεσμούς της κυπριακής οικονομίας.

Διετέλεσε πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, ενώ υπηρέτησε και ως αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), με αρμοδιότητα τον τομέα του Εμπορίου. Παράλληλα, προήδρευσε σε σωματεία και οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της θεσμικής του δραστηριότητας, συμμετείχε επίσης στο Συμβουλευτικό Σώμα Τουρισμού, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και των Κυπριακών Αερογραμμών.

Από το 2005 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard.

Η πορεία στην Τράπεζα Κύπρου

Σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή αποτέλεσε και η παρουσία του στον τραπεζικό τομέα.

Το 1991 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2005 ανέλαβε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά στα οικονομικά δρώμενα της χώρας σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Το αποτύπωμα στην Πάφο

Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου συνέδεσε τη μακρά επιχειρηματική του πορεία με την ανάπτυξη της επαρχίας Πάφου, αφήνοντας πίσω του ένα εκτεταμένο έργο στους τομείς των ακινήτων, του τουρισμού και της εκπαίδευσης.

Η επιχειρηματική και θεσμική του παρουσία τον κατέστησε μία από τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της επαρχίας.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, ενώ η μνήμη του θα παραμείνει συνδεδεμένη με την πορεία ανάπτυξης της Πάφου.

Θλίψη δημαρχεύοντα Πάφου

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρέτησε ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τον Θεόδωρο Αριστοδήμου, εκφράζοντας τη βαθιά του εκτίμηση για την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του εκλιπόντος στην Πάφο και την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Ονησιφόρου χαρακτήρισε τον Θεόδωρο Αριστοδήμου «σπουδαίο άνθρωπο» και «οραματιστή», σημειώνοντας ότι μέσα από τη δημιουργικότητα, την εργατικότητα και τη μακρά επιχειρηματική του διαδρομή άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πόλη της Πάφου, αλλά και ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχειρηματική πορεία του εκλιπόντος και στην προσφορά του μέσω της Aristo Developers, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι, πέρα από τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, εκείνο που ξεχώριζε στον χαρακτήρα του ήταν το ήθος, η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια και η ποιότητά του.

Όπως ανέφερε ο δημαρχεύων Πάφου, οι συγκεκριμένες αρετές ήταν εκείνες για τις οποίες μιλούσαν με σεβασμό και εκτίμηση όσοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν προσωπικά τον Θεόδωρο Αριστοδήμου.

Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με τον εκλιπόντα, σημειώνοντας ότι αισθάνεται την ανάγκη να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο για τον οποίο έτρεφε βαθιά εκτίμηση και σεβασμό.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Θεόδωρος Αριστοδήμου δεν αφήνει πίσω του μόνο σημαντικά έργα, αλλά και ένα ξεχωριστό παράδειγμα ζωής και ήθους.

«Η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται μόνο από όσα δημιούργησε, αλλά κυρίως από το αποτύπωμα που άφησε στις ψυχές των ανθρώπων», ανέφερε ο δημαρχεύων Πάφου.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, η απώλεια του Θεόδωρου Αριστοδήμου αφήνει «ένα μεγάλο κενό» στην κοινωνία της Πάφου, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Πάφου

Το ΑΚΕΛ Πάφου εκφράζει βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Θεόδωρου Αριστοδήμου, μιας προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά του με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την αναπτυξιακή πορεία της Πάφου.

Ο Θεόδωρος Αριστοδήμου υπήρξε ένας άνθρωπος με έντονη επιχειρηματική παρουσία και δραστηριότητα, ο οποίος μέσα από την πορεία του στον τομέα της ανάπτυξης γης συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου αναπτυξιακού τοπίου της Πάφου. Η επιχειρηματική του δράση, τα έργα που συνδέθηκαν με το όνομά του και η παρουσία του στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο του τόπου, αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

Η απώλειά του αποτελεί σημαντικό γεγονός για την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία της Πάφου, στην οποία δραστηριοποιήθηκε και προσέφερε μέσα από την πολυετή πορεία του.

Το ΑΚΕΛ Πάφου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, στα παιδιά και στους οικείους του, καθώς και στους συνεργάτες του.

Αιωνία του η μνήμη.