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Σε ρυθμούς εκλογών κινείται σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με τα μέλη του κόμματος να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές.

Πάντως, ακόμη και σε μια τόσο σημαντική ημέρα για τον ίδιο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξέχασε τις ποδοσφαιρικές του έγνοιες. Με χιουμοριστική διάθεση, έκανε αναφορά στη σημερινή αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την Κρασάβα ΕΝΥ στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

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