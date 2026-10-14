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Ανησυχία για τον έντονο ευτροφισμό (μάλλα), που παρατηρείται στην Αλυκή Λάρνακας, εκφράζει σε ανάρτησή του το Terra Cypria, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα το συμβάν.

Όπως αναφέρει, το γεγονός αυτό παραπέμπει σε υπερβολική αύξηση θρεπτικών συστατικών, κυρίως αζώτου και φωσφόρου, στο νερό.

Τονίζει ότι εξαιτίας του ευτροφισμού μειώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο στο νερό, αλλοιώνεται η ποιότητα και η διαύγειά του και μπορεί να οδηγήσει σε θανάτους υδρόβιων οργανισμών.

Η ανάρτηση του Terra Cypria

Μετά από σημερινή επιτόπια επίσκεψη στην Αλυκή Λάρνακας εντοπίσαμε ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Σε σημείο της Αλυκής παρατηρείται έντονος ευτροφισμός(μάλλα), γεγονός που παραπέμπει σε υπερβολική αύξηση θρεπτικών συστατικών, κυρίως αζώτου και φωσφόρου, στο νερό.

Αυτό μπορεί να συνδέεται είτε:

1. Με υπερβολική χρήση λιπασμάτων που καταλήγουν στην λίμνη

2. Από απόρριψη ακατέργαστων λυμάτων

3. Από απόρριψη κτηνοτροφικών ή βιομηχανικών λυμάτων

Εξαιτίας του ευτροφισμού μειώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο στο νερό, αλλοιώνεται η ποιότητα και η διαύγειά του και μπορεί να οδηγήσει σε θανάτους υδρόβιων οργανισμών. Παράλληλα, διαταράσσει την ισορροπία του οικοσυστήματος και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά είδη που εξαρτώνται από την αλυκή, όπως τα υδρόβια πουλιά.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε ο ευτροφισμός και η εγγύτητά του με τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας(ΣΕΛΛ), δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα στο κατά πόσο:

1. Ο ΣΕΛΛ λειτουργεί σωστά;

2. Απορρίπτονται νερά επεξεργασίας μέσα στην Αλυκή;

3. Η απόρριψη είναι αδειοδοτημένη από τις αρμόδιες αρχές;

4. Τα νερά απόρριψης είναι τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας;

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα το συμβάν και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες ούτως ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω περιβαλλοντική ζημιά στην Αλυκή Λάρνακας.