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Παγκύπρια πρωτιά στον μαθητικό διαγωνισμό Επιστημονικού και Μαθηματικού Θεάτρου (SCIENCE-MATH Theatre Cyprus) 2026-27, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 22ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, στις 28 Νοεμβρίου 2026, στο Λύκειο Λινόπετρας στη Λεμεσό, κατέγραψε το Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου.

Τα παιδιά του λυκείου της Πάφου παρουσίασαν την εργασία τους: « Εύρηκα! Στα χνάρια του Αρχιμήδη». Συμμετείχαν οι οι μαθητές: Παπανικολάου Νικόλας, Γ32, Μιχαήλ Θεόφιλος, Γ32, Νικολαΐδης Λεωνίδας, Γ32, Λουκαΐδου Ροδοθέα, Β02, Τάτσεβα Ιωάννα, Γ41, Παρασκήνια: Σταμπολιδης Γιώργος, Β54, με υπεύθυνους καθηγητές στο σενάριο τον Κωνσταντίνο Κουππάρη, Μαθηματικό και σε σκηνοθεσία τον Νεόφυτο Αντωνόπουλο, Φιλόλογο.

Το σενάριο παρουσιάζει τη ζωή, τις σημαντικότερες ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις του μεγάλου αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και επιστήμονα, Αρχιμήδη. Η ιστορία ξεκινά όταν ο βασιλιάς Ιέρων ζητά από τον Αρχιμήδη να εξακριβώσει αν το χρυσό στέμμα του είναι κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό, χωρίς να το καταστρέψει. Ο Αρχιμήδης ανακαλύπτει στο λουτρό την Αρχή της Άνωσης και φωνάζει «Εύρηκα!».

Παρουσιάζονται η Αρχή της Άνωσης, με την οποία λύνει το μυστήριο του στέμματος, οι μοχλοί, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να μετακινήσουν ακόμη και πολύ βαριά αντικείμενα, καθώς και οι πολεμικές εφευρέσεις του, όπως οι καταπέλτες, η Αρπάγη και τα παραβολικά κάτοπτρα, με τις οποίες υπερασπίζεται τις Συρακούσες από τους Ρωμαίους.

Στο τέλος, οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν τις Συρακούσες μετά από προδοσία. Ο Αρχιμήδης, απορροφημένος από τα μαθηματικά του, αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη και την επιστήμη του και λέει την περίφημη φράση «Μη μου τους κύκλους τάραττε». Εκείνη την ημέρα βρίσκει τραγικό θάνατο.

Το έργο αναδεικνύει τη δύναμη της επιστημονικής σκέψης, της παρατήρησης, των μαθηματικών και της εφευρετικότητας, δείχνοντας ότι οι ιδέες ενός ανθρώπου μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της εποχής του και να επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο.