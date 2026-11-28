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Η συναγερμική κάλπη δεν έκρυβε εκπλήξεις, έστειλε όμως αρκετά πολιτικά μηνύματα. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, λαμβάνοντας μια ισχυρή εντολή από το εκλογικό σώμα του Δημοκρατικού Συναγερμού που προσήλθε σήμερα στις κάλπες και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Επικράτησε του Γιώργου Παμπορίδη με ένα συντριπτικό ποσοστό που ξεπερνά το 70%.

Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης στον ΔΗΣΥ.

Η σαρωτική νίκη του Αβέρωφ Νεοφύτου εξηγείται από διάφορους παράγοντες.

Πρώτον: Ήταν για δέκα χρόνια πρόεδρος του κόμματος και για πολλά ακόμη χρόνια στέλεχος της παράταξης. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και ξέρει να κάνει εκλογές.

Δεύτερον: Είχε καλύτερο οργανωτικό μηχανισμό σε παγκύπριο επίπεδο. Αυτό που επισημαίνεται είναι το γεγονός ότι σε όλες τις πόλεις είχε τη στήριξη βουλευτών με πολύ καλή οργανωτική υποδομή. Στη Λευκωσία ο ίδιος, στη Λεμεσό ο Ευθύμιος Δίπλαρος και η Φωτεινή Τσιρίδου, στην Αμμόχωστο ο Νίκος Γεωργίου, στην Πάφο ο Χαράλαμπος Πάζαρος, στη Λάρνακα ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης κ.λπ.

Τρίτον: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέλεξε να διεξαγάγει την προεκλογική του εκστρατεία οργώνοντας ολόκληρη την Κύπρο. Αρκεί μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαπιστώσει κάποιος πως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, επισκέφθηκε σχεδόν όλες τις τοπικές επιτροπές.

Τέταρτον: Δουλεύει εδώ και πολύ περισσότερο καιρό. Για να είμαστε πιο σωστοί, συνέχισε από το 2023 να κινείται σε ρυθμούς εκλογών, προετοιμαζόμενος για το 2028. Γι’ αυτό και ήταν αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους με την υποψηφιότητά του. Γι’ αυτό και αιωρείτο ως απειλή το ενδεχόμενο να παρέμενε υποψήφιος και εκτός των διαδικασιών του κόμματος.

Το δεύτερο δεδομένο της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης έχει να κάνει με το ποσοστό συμμετοχής των συναγερμικών στην κάλπη. Ακόμη και αν η αφετηρία της σύγκρισης δεν είναι ο κατάλογος των 48 χιλιάδων μελών, οι 15 χιλιάδες είναι πολύ μικρός αριθμός. Για την ηγεσία του κόμματος, η συμμετοχή απλώς ξεπέρασε οριακά το φράγμα της αποτυχίας, διότι ένας αριθμός μικρότερος των 15 χιλιάδων θα δημιουργούσε μια πολύ άσχημη εικόνα για την Πινδάρου. Αν συγκρίνουμε τις 15 χιλιάδες με τις 21 χιλιάδες που ψήφισαν το 2023 για πρόεδρο της παράταξης και τις 17 χιλιάδες που ψήφισαν για αναπληρωτή πρόεδρο, πρόκειται σίγουρα για αποτυχία. Και για τους δύο μονομάχους αλλά και για την ίδια την ηγεσία του κόμματος.

Η επιλογή υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας αποτελεί τη σημαντικότερη εκλογική διαδικασία του κόμματος, η οποία εφαρμόστηκε σήμερα για πρώτη φορά. Αυτός ήταν και ένας επιπλέον λόγος για αυξημένο ενδιαφέρον, το οποίο όμως δεν υπήρξε.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ποσοστό συμμετοχής;

Πρώτον: Χαμηλό ενδιαφέρον, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με τους δύο υποψηφίους. Ενδεχομένως ένα σημαντικό ποσοστό όσων δεν πήγαν σήμερα στην κάλπη να μην ήθελε κανέναν από τους δύο ως υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία ποιον στηρίζουν ή ποιον θα ήθελαν, αλλά έχει σημασία το γεγονός ότι δεν πήγαν να δηλώσουν τη στήριξή τους είτε προς τον έναν είτε προς τον άλλον.

Δεύτερον: Είναι προφανές ότι για ένα ποσοστό των μη συμμετεχόντων η αποχή ήταν και ένας τρόπος αποδοκιμασίας για όσα προηγήθηκαν μέχρι την τελική διαμόρφωση του σκηνικού και για τα οποία δεν έλαβαν πειστικές απαντήσεις. Γιατί αποσύρθηκε η Αννίτα Δημητρίου; Μήπως η επίκληση της ενότητας δεν έπεισε ως λόγος απόσυρσης;

Τρίτον: Ένα ποσοστό όσων δεν πήγαν να ψηφίσουν είναι υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ακόμη όμως και μεταξύ όσων πήγαν να ψηφίσουν, υπήρξε ένας μικρός αριθμός ψηφοδελτίων στα οποία αναγραφόταν το όνομα του Προέδρου.

Τέταρτον: Διαβάζοντας ανάποδα τα δεδομένα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια μαζική συμμετοχή των συναγερμικών στη σημερινή κάλπη θα έστελνε το μήνυμα ότι ο κόσμος του ΔΗΣΥ κοχλάζει και ανυπομονεί για τις προεδρικές εκλογές, για την αλλαγή και για τη νίκη με δικό του υποψήφιο. Αυτό όμως δεν έγινε.

Το ζητούμενο και το μέγα ερώτημα για τον ΔΗΣΥ είναι η επόμενη μέρα. Μπορεί το κόμμα να πορευθεί ενωμένο προς τις προεδρικές εκλογές;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην ομιλία του πριν από λίγο κάλεσε τον Γιώργο Παμπορίδη να σταθεί δίπλα του. «Γιώργο σε θέλω δίπλα μου», είπε.

Ο Γιώργος Παμπορίδης πάντως στην ομιλία του ευχήθηκε καλή τύχη στον Αβέρωφ Νεοφύτου και στον ΔΗΣΥ, αλλά… έμεινε ως εκεί. Και στο κάλεσμα του Αβέρωφ να σταθεί δίπλα του, απάντησε με φιλοφρονητικό χαμόγελο χωρίς άλλο σχόλιο.