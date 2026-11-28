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Σε τροχιά διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας εισέρχεται το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μετέδωσαν αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι ο Βένιαμιν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) και ο Γκάντι Άιζενκοτ (Gadi Eisenkot) αναμένεται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός και νικητής των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου και ο αρχηγός του Γιασάρ, έπειτα από εβδομάδες δηλώσεων και αντιπαράθεσης, φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να αναζητήσουν κοινό έδαφος.

Είχε προηγηθεί, νωρίτερα το Σάββατο, η πρόταση του Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εκ περιτροπής πρωθυπουργία. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεχόταν να παραχωρήσει το πρώτο μισό της κυβερνητικής θητείας στον Άιζενκοτ, παρά το ότι υπολείπεται σε έδρες (27 για το Λικούντ του Νετανιάχου και 21 για το Γιασάρ του Άιζενκοτ.

Ζυμώσεις πριν λήξει η εντολή στον Άιζενκοτ

Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της εντολής των 28 ημερών προς τον Άιζενκοτ πύκνωσαν οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης με αφορμή και τη στροφή του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Παρά, όμως, το ότι αυτή η πρωτοβουλία θα «ξεκλείδωνε» τον σχηματισμό κυβέρνησης, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης την έκαναν δεκτή με επιφύλαξη στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν την απέρριψαν κιόλας.

Στον ένα ή τον άλλο βαθμό η θέση τους ήταν δεν είναι εύκολο να γίνει πιστευτή η νέα στάση του Νετανιάχου και θα πρέπει να πείσει για την ειλικρίνεια των προθέσεών του.

Μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης του Νετανιάχου, ο Γκάντι Άιζενκοτ κάλεσε τον απερχόμενο πρωθυπουργό να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ήδη από σήμερα το βράδυ.

«Εάν το Λικούντ είναι πραγματικά έτοιμο να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας, είμαι έτοιμος να δω, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πόσο σοβαρό είναι.

Προσκαλώ τον Νετανιάχου και την ομάδα του να συμμετάσχουν μαζί μου απόψε στο ξενοδοχείο Dan Accadia στην Χερζλίγια για να διεξαγάγουμε γνήσιες, επιταχυνόμενες διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο κόμμα του Νετανιάχου.

Το Γιασάρ του Άιζενκοτ υπενθύμισε, πάντως, ότι το Λικούντ απορρίπτει τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες και δεν έχει ακόμη απαντήσει σε μια λεπτομερή πρόταση που εστάλη την Κυριακή.

Πάνω σε αυτή την πρόταση θα γίνονταν οι συνομιλίες, μια πρόταση «για ουσιαστικά ζητήματα» που κατά το Γιασάρ εστάλη από «μυστική οδό» που δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Νετανιάχου». Αντ’αυτών, «συναντάμε αρνήσεις και υπεκφυγές», έλεγαν από το κόμμα.

Τι λένε στην αντιπολίτευση

Η πρόταση του Νετανιάχου έχει διχάσει το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά που προετοιμάζεται για επίσημες διαπραγματεύσεις συνασπισμού με το Γιασάρ.

Ο βουλευτής του κόμματος Μέιρ Πορούς δήλωσε ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση ενότητας με το κόμμα του Νετανιάχου από μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ. Αντίθετα άλλος ανώτερος αξιωματούχος του κόμματος, τον οποίο δεν κατονόμασε το δίκτυο Ynet, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Νετανιάχου. Ο ίδιος μάλιστα κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «δρα ενεργά εναντίον των ίδιων των ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Ναφτάλι Μπένετ, μέλος του μπλοκ της Αλλαγής χαιρέτισε την ανακοίνωση του Νετανιάχου, αλλά δήλωσε ότι η πρόταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη έως ότου αποδειχθεί ότι είναι ειλικρινής.

«Ο Νετανιάχου πήρε τη σωστή απόφαση όταν ανακοίνωσε ότι ήταν πρόθυμος να σχηματίσει μια κυβέρνηση ενότητας, με αρχικό ηγέτη τον Άιζενκοτ, βασισμένη σε μια “συμμαχία όσων υπηρετούν”», γράφει ο Μπένετ, αναφερόμενος στην επιθυμία του για έναν συνασπισμό που θα αποτελείται αποκλειστικά από σιωνιστικά κόμματα που υποστηρίζουν τη στρατιωτική θητεία, δηλαδή όλα εκτός από τα κόμματα των Χαρέντι και των Αράβων.

«Θα προχωρήσουμε σύμφωνα με την αρχή: Να τον σεβόμαστε, αλλά να τον υποπτευόμαστε», γράφει.

protothema.gr