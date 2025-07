Στη σκηνή της νεανικής επιχειρηματικότητας της Ευρώπης η Κύπρος δήλωσε και φέτος δυναμικά «παρούσα». Η αποστολή του Junior Achievement Κύπρου ταξίδεψε στην Αθήνα και εντυπωσίασε, με δύο ομάδες που όχι μόνο τόλμησαν να ονειρευτούν, αλλά και κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες από όλη την ήπειρο.

Για τον λόγο αυτό, η Κύπρος επιστρέφει από το GEN-E 2025 με δύο σημαντικά ευρωπαϊκά βραβεία, εδραιώνοντας τη θέση μας στον χάρτη της Ευρωπαϊκής καινοτομίας. Στο GEN-E 2025, το μεγαλύτερο φεστιβάλ νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, χιλιάδες μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες παρουσίασαν ιδέες που απαντούν στις προκλήσεις του σήμερα και ανοίγουν δρόμους για το αύριο.

Ανάμεσά τους, οι κυπριακές ομάδες Peellastic και MedschoolPal, απέδειξαν ότι η καινοτομία έχει κυπριακή υπογραφή. Η ομάδα Peellastic κέρδισε τη 2η θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία Καινοτομία της Χρονιάς (Upper Secondary Level) καθώς και το Ειδικό Βραβείο ΤΙΤΑΝ Future Horizons. Με μια ιδέα που μετατρέπει τα οργανικά απορρίμματα και τις φλούδες πατάτας σε βιοπλαστικό, η Peellastic, η μαθητική εταιρεία του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, απέδειξε ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να ξεκινήσει από τη σχολική τάξη και να φτάσει στα ευρωπαϊκά βραβεία.

Η MedschoolPal, η φοιτητική startup από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρουσίασε μια πρωτότυπη εφαρμογή που φέρνει πιο κοντά την εκπαίδευση και την υγεία, κερδίζοντας επαίνους για τη δημιουργικότητα και τη χρηστικότητά της. Η φετινή διοργάνωση του GEN-E 2025 έφερε όμως και μία ακόμη σημαντική διάκριση για την Κύπρο: το The Junior & Senior School βραβεύτηκε από τον οργανισμό JA Europe ως μία από τις δέκα καλύτερες επιχειρηματικές σχολικές μονάδες στην Ευρώπη, λαμβάνοντας τον τιμητικό τίτλο “Entrepreneurial School of the Year 2025”. Για έντεκα συνεχόμενα χρόνια, το σχολείο εφαρμόζει με συνέπεια τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του Junior Achievement Cyprus, εμπνέοντας και υποστηρίζοντας τους μαθητές του να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη και δημιουργικότητα.

Οι μαθητές/τριες μίλησαν για μια εμπειρία γεμάτη συναισθήματα, την οποία περιέγραψαν με τρεις λέξεις: εμπειρίες, ενθουσιασμός και περηφάνεια. Όπως ανέφεραν, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να μάθουν πολλά και να ζήσουν μια ανεπανάληπτη στιγμή, την οποία εύχονται να μπορέσουν να ζήσουν και άλλοι νέοι και νέες στο μέλλον. Η κυπριακή αποστολή στηρίχθηκε από ανθρώπους και φορείς που πιστεύουν στη δύναμη της νέας γενιάς: την Πρόεδρο του JA Cyprus και Διευθύντρια του PwC Foundation, Κωνσταντίνα Λογοθέτη, τον Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Θεόδωρο Λουκαΐδη, την επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παιδείας, Ζιαννέτ Καλακουτή Χατζηιωσήφ, την Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΝΕΚ, Μαρία Μιλτιάδου, εκπαιδευτικούς, μέντορες, φοιτητές και την ομάδα του JA Κύπρου, οι οποίοι στήριξαν με την παρουσία και τις γνώσεις τους τους νέους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο GEN-E 2025 έγινε δυνατή χάρη στη στήριξη των συνεργατών των προγραμμάτων: PwC Κύπρου, MetLife Κύπρου, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το ταξίδι των κυπριακών ομάδων στο GEN-E ήταν μια ανεκτίμητη εμπειρία, γεμάτη γνώση, νέες προκλήσεις, δημιουργικές ανταλλαγές και φιλίες που θα μείνουν για πάντα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες στιγμές από τη φετινή διοργάνωση μέσα από τα hashtags #GEN_E. Ο JA Cyprus είναι μέλος του Junior Achievement Worldwide, του μεγαλύτερου παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στην εκπαίδευση των νέων στην επιχειρηματικότητα, την οικονομική παιδεία και τις δεξιότητες απασχολησιμότητας.