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Σοβαρές σκιές υπάρχουν ως προς τη διαχείριση της ευαίσθητης περιοχής natura 2000, στην οποία περιλαμβάνονται οι αλυκές Λάρνακας, που αποτελούν υγρότοπο διεθνούς σημασίας. Ο «Φ» δέχθηκε τρεις σοβαρές καταγγελίες, από ανεξάρτητες πηγές, που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη ρύπανση της μίας αλυκής, που είναι γνωστή ως Spyros Pool, στην οποία παρουσιάζεται ευτροφία (μάλλα), αλλά και διοχέτευση, σε δύο σημεία, νερού προς τη θάλασσα της περιοχής.

Οι απαντήσεις που λάβαμε, όχι μόνο δεν καθησυχάζουν, αλλά επιτείνουν την ανησυχία και αυξάνουν τα ερωτήματα, αφού είναι φανερό πως οι δραστηριότητες στην περιοχή απειλούν τον -κατά τα άλλα- προστατευόμενο υγροβιότοπο. Αυτό που προκύπτει είναι πως η κατάσταση στην αλυκή Spyros είναι αποτέλεσμα της υπερχείλισης των δεξαμενών του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων, στις οποίες αποθηκεύεται νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Σημειώνεται πως ο ευτροφισμός αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικολογική ισορροπία ενός υγροβιότοπου, αφού μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου, υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, διατάραξη της τροφικής αλυσίδας και απώλεια βιοποικιλότητας.

Αν και στην αρχική απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν περιλαμβανόταν ξεκάθαρα ο λόγος της ύπαρξης μάλλας στην αλυκή, ζητήθηκαν επανειλημμένα διευκρινίσεις. Όπως μας αναφέρθηκε από την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, έπειτα από επιτόπιες εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως ο ευτροφισμός προήλθε από την υπερχείλιση των δεξαμενών του ΤΑΥ. Υποστήριξε, ακόμη, πως στο υλικό που κατέληξε στην αλυκή δεν περιλαμβάνονταν λύματα.

Στη γραπτή απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, αναφέρεται δε πως δόθηκε άδεια για απόρριψη του επεξεργασμένου νερού στη θάλασσα «σε προκαθορισμένα σημεία που επιλέγηκαν από τις αρμόδιες Αρχές». Αυτό, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, αποσκοπεί «στην προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος των Αλυκών από τα περιστατικά υπερχείλισης των δεξαμενών και στον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών των περιστατικών στον υδρολογικό κύκλο και τον κύκλο των θρεπτικών των Αλυκών».

Η άδεια απόρριψης, όπως υποδεικνύεται, «καλύπτει έκτακτες ανάγκες περιβαλλοντικής προστασίας, μέχρι την ετοιμασία του δικτύου αγωγών του ΤΑΥ που θα οδηγεί το ανακυκλώσιμο νερό στο φράγμα της Τερσεφάνου, όπου θα τυγχάνει ορθολογικής διαχείρισης με εφαρμογές κυρίως στη γεωργία».

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είπε πως η διαρροή δεν προέρχεται από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων. «Φαινόμενα υπερχείλισης παρατηρούνται συνήθως τους χειμερινούς μήνες στις δεξαμενές του ΤΑΥ», υπέδειξε. Σε ερώτηση εάν ο Οργανισμός εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση απάντησε καταφατικά.

«Έχουμε τονίσει επανειλημμένα το πόσο επείγει η μεταφορά στο φράγμα στην Τερσεφάνου. Η απορία μας και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς από το 2023, που είναι έτοιμο το φράγμα και θα μπορούσε τώρα ν’ αποθηκεύει νερό, που είναι τόσο πολύτιμο και έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, φτάσαμε στο 2026 και δεν έχουμε αγωγό για ν’ αποθηκεύουμε το νερό».

Στη θάλασσα και το υλικό αποστράγγισης για την τοποθέτηση αγωγών

Με άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος, εν τω μεταξύ, καταλήγει, σε άλλο σημείο της ίδιας θαλάσσιας περιοχής, υλικό από το υπέδαφος που αντλεί εταιρεία που μισθώθηκε από το ΤΑΥ για να τοποθετήσει τους αγωγούς προς το φράγμα Τερσεφάνου. Οι εργασίες τοποθέτησης των αγωγών, κόστους €5,3 εκατ., ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2027. «Πρόκειται για έργο υψηλής προτεραιότητας, καθώς ενισχύει την αύξηση της δυνατότητας χρήσης μη συμβατικών πηγών νερού για ικανοποίηση των αναγκών στη γεωργία», ανέφερε το ΤΑΥ.

Σημείωσε, ακόμη, στην απάντηση προς τον «Φ», πως έπειτα από πρόσθετους όρους που επιβλήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό, όπως αναφέρει, «να προστατευτούν οι Αλυκές Λάρνακας» έχει τοποθετηθεί «προσωρινό σύστημα άντλησης και ελαστικών σωλήνων για απομάκρυνση του νερού που βρίσκεται κατά την εκσκαφή των έργων».

Γι’ αυτό το θέμα το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει πως διοχετεύονται ύδατα στην παραλία Μενεού, πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης και πως πρόκειται «για ελεγχόμενη απόρριψη, εγκεκριμένη μετά από διαδικασία αποστράγγισης υπόγειου νερού εκσκαφών», στο πλαίσιο των έργων εγκατάστασης αγωγών ανακυκλωμένου νερού του ΤΑΥ και της Γ’ φάσης του Αποχετευτικού Λάρνακας, εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

«Τα υπόγεια νερά αντλούνται από το υπόστρωμα των εκσκαφών και μετά από αναλύσεις αξιολογήθηκε ότι δεν δημιουργούν ρύπανση στη θάλασσα, αφού δεν περιέχουν λύματα ή ακάθαρτα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν απαγορευτικά δεδομένα για τη διοχέτευσή τους στη θάλασσα», αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται, πάντως, πως διαφάνηκε κατά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών πως οι απολήξεις του δικτύου όμβριων υδάτων της περιοχής γύρω από τις αλυκές, κατευθύνονται προς αυτές.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του οικοσυστήματος των αλυκών και επειδή η φόρτισή τους με ποσότητα νερού πέραν της ετήσιας αναμενόμενης από τις βροχοπτώσεις θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις φυτοκοινωνίες που αποτελούν τα στοιχεία προστασίας της περιοχής Natura 2000, το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι συναρμόδιες Αρχές αποφάσισαν όπως τα νερά αποστράγγισης να οδηγούνται με προσωρινούς αγωγούς (λάστιχα) προς την θάλασσα, διατηρώντας την αρχική πρόθεση για τη διαχείρισή τους», αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας πως επιπλέον, εφαρμόζεται πρόγραμμα φυσικοχημικών αναλύσεων και πως λήφθηκαν δείγματα για ποιοτική ανάλυση των υδάτων στις 24 Νοεμβρίου, με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος.

Τέλος διαβεβαιώνει πως τόσο η διαδικασία απόρριψης νερών από τις εργασίες αποστράγγισης, όσο και της απόρριψη νερού από τις δεξαμενές κατακράτησης επεξεργασμένου νερού, «τελούν υπό διαρκή επίβλεψη των αρμόδιων Αρχών».

Καταγγελίες και από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Το φαινόμενο ευτροφισμού στην αλυκή έθεσε αρχικά η οργάνωση Terra Cypria, μέσω ανάρτησης στις 14 Οκτωβρίου, στην οποία δημοσιεύτηκαν και αποδεικτικές φωτογραφίες. Προειδοποιώντας πως διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά είδη που εξαρτώνται από την αλυκή, όπως τα υδρόβια πουλιά, η Terra Cypria, είχε θέσει, σειρά ερωτημάτων. Ο «Φ» επικοινώνησε με την οργάνωση και μας αναφέρθηκε πως δεν έλαβαν ποτέ απάντηση στα ερωτήματά τους.

Το θέμα έθεσε ακολούθως το BirdLife Cyprus. Μέσω επιστολής προς το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 26 Οκτωβρίου, η οποία κοινοποιήθηκε και σε άλλους αρμόδιους φορείς, είχε ζητήσει τη διερεύνηση πιθανής απόρριψης λυμάτων στην αλυκή. Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για ενημέρωση «σχετικά με πιθανή απόρριψη λυμάτων στο πλαίσιο εργασιών αποστράγγισης/άντλησης (dewatering), στη συγκεκριμένη λίμνη».

Σημειώνει, ακόμη, πως εθελοντές της επισκέφθηκαν στις 22 Οκτωβρίου την περιοχή και διαπίστωσαν απουσία πτηνών από τη λίμνη, σε αντίθεση με προηγούμενες ημέρες. «Η εγκατάλειψη των πτηνών, κρούει τον κώδωνα για κακής ποιότητας νερού δεδομένου ότι διανύουμε την περίοδο φθινοπωρινής μετανάστευσης και έναρξης της διαχείμασης, κατά την οποία καταφθάνουν στην περιοχή Φλαμίνγκο και διάφορα είδη υδρόβιων πουλιών», σημειώνει. Επικοινωνήσαμε και με τη BirdLife Cyprus και μας αναφέρθηκε πως δεν δόθηκε καμία απάντηση στην επιστολή τους.

Επιπρόσθετα, η εφημερίδα μας δέχθηκε καταγγελία από πολίτη για κυνήγι κοντά στην αλυκή, καθώς και για σωρούς σκουπιδιών πίσω από τη μεγάλη λίμνη, κοντά στην περιοχή Καμάρων. Υπάρχουν, εξάλλου, σχεδόν καθημερινά καταγγελίες για πρόσωπα που εισέρχονται στη μεγάλη αλυκή και δεν τιμωρούνται. Όλα αυτά, αν μη τι άλλο, αποδεικνύουν πως μπάζουν από παντού τα μέτρα… προστασίας ενός από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Κύπρου, γεγονός που πρέπει ν’ απασχολήσει αμέσως και τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Γεωργίας.