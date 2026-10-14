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Σημαντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου προκαλεί η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, με καταρρακτώδεις βροχές, υπερχειλίσεις ποταμών, πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν αρχικά στην επαρχία Πάφου, όπου έξι τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό τους. Την ίδια ώρα, η υπερχείλιση ποταμού κατέστησε ακατάλληλο για διέλευση τον δρόμο Πέγειας – Λάρας, ενώ η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και τις αεροπορικές μετακινήσεις, με πτήση από τη Γλασκώβη προς την Πάφο να εκτρέπεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν επίσης σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), υπήρχαν συνολικά 28 καταχωρίσεις βλαβών και προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος σε πέντε επαρχίες. Συγκεκριμένα, 11 στη Λεμεσό, επτά στην Πάφο, πέντε στη Λευκωσία, τέσσερις στη Λάρνακα και μία στην Αμμόχωστο. Στην ίδια ενημέρωση εμφανιζόταν και ένδειξη για παγκύπρια βλάβη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι καταχωρίσεις αφορούν τόσο βλάβες όσο και προγραμματισμένες διακοπές και δεν συνδέονται απαραίτητα όλες με την κακοκαιρία.

Έξι τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό στο φαράγγι του Άβακα, όπου έξι τουρίστες παγιδεύτηκαν εξαιτίας της απότομης αύξησης της ροής των νερών. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση μελών της Αστυνομίας.

Λόγω της υπερχείλισης του ποταμού, η Αστυνομία ανακοίνωσε στις 16:40 ότι το φαράγγι είχε καταστεί μη προσβάσιμο, καλώντας το κοινό και ιδιαίτερα τους οδηγούς να αποφεύγουν την προσέγγιση της περιοχής.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον δρόμο Πέγειας – Λάρας, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας στις 15:00, κατέστη ακατάλληλος για διέλευση οχημάτων εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού. Οι οδηγοί κλήθηκαν να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένα υποστατικά στην Πάφο

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Χριστίνα Παπαδοπούλου, καταβάλλονταν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της παροχής στις περιοχές Ακουρσός, Πάνω Αρόδες, Ίνια και Κάθηκας.

Παράλληλα, συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούσαν πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών, φραγμένους οχετούς ομβρίων υδάτων και πτώση δέντρου.

Οι κλήσεις προέρχονταν από την Πέγεια, το Πολέμι και την Πόλη Χρυσοχούς, ενώ συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης εργάζονταν για το άνοιγμα οχετών και την απομάκρυνση συσσωρευμένων νερών από πλημμυρισμένους δρόμους.

Εκτροπή πτήσης από την Πάφο στη Λάρνακα

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τη λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου.

Πτήση που αναχώρησε από τη Γλασκώβη με προορισμό την Πάφο δεν προσγειώθηκε στο προγραμματισμένο αεροδρόμιο, αλλά εκτράπηκε προς τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Κατολισθήσεις και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά

Δύσκολες συνθήκες επικράτησαν και στο ορεινό οδικό δίκτυο των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας.

Στις 17:37 η Αστυνομία προειδοποίησε για καταρρακτώδεις βροχές σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού, πυκνή ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα, καθώς και για κατολισθήσεις και πτώσεις υλικών στο οδόστρωμα.

Νωρίτερα, στις 17:02, είχε ανακοινωθεί το κλείσιμο του δρόμου Ορκόντας – Πεδουλάς εξαιτίας πτώσης δέντρου. Ωστόσο, στις 17:14 ακολούθησε νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία ο δρόμος είχε ανοίξει και η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά.

Έντονη βροχόπτωση αναφέρθηκε επίσης στην Ερήμη, την Επισκοπή και τη Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οδήγησης καταγράφηκαν στο Πισσούρι.

Στην περιοχή Παλαιχωρίου η πυκνή ομίχλη περιόρισε σημαντικά την ορατότητα, με την Αστυνομία να απευθύνει προειδοποίηση προς τους οδηγούς για χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή.

Ορμητικά νερά και στον Πεδιαίο ποταμό

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε και τη Λευκωσία, με αυξημένη ροή νερού να παρατηρείται στον Πεδιαίο ποταμό, στο ύψος του γραμμικού πάρκου Στροβόλου.

Γραμμή λαίλαπας κινείται ανατολικά

Σύμφωνα με ενημέρωση του Kitasweather στις 17:50, γραμμή λαίλαπας (squall line), με κύριο χαρακτηριστικό τις καταρρακτώδεις βροχές, εκτεινόταν από τα παράλια μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας προς τη Λευκωσία και την Κερύνεια.

Το σύστημα κινούνταν ανατολικά και, σύμφωνα με την εκτίμηση εκείνης της ώρας, αναμενόταν να επηρεάσει το υπόλοιπο νησί μέσα στις επόμενες μία έως δύο ώρες.

Το Kitasweather προειδοποίησε για συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και πολύ χαμηλή ορατότητα στα επίκεντρα των καταιγίδων.

Σε αυξημένη επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν όλες οι επαρχιακές Διευθύνσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με συνεργεία σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας, όπου οι ανάγκες το απαιτήσουν θα πραγματοποιηθεί ανάκληση προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνάμεις.