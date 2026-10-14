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Την παράταση της θητείας του Πανίκου Νικολάου κατά μία πενταετία στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031 αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings και της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε κατά τις συνεδριάσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της απόφασης, ο κ. Νικολάου θα υπογράψει τροποποιητική συμφωνία του υφιστάμενου συμβολαίου εργοδότησής του, με την οποία η θητεία του θα επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2031. Να υπενθυμίσουμε πως η προηγούμενη θητεία του Πανίκου Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα Διοικητικά Συμβούλια εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τη συνεισφορά του Πανίκου Νικολάου στο Συγκρότημα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ευχόμενα κάθε επιτυχία στη συνέχιση των καθηκόντων του.