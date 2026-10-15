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Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τα Τίρανα, με διαδηλωτές να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις, να πυρπολούν κτίρια και οχήματα και να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις. Τα επεισόδια, που κλιμακώθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και διήρκεσαν περισσότερες από οκτώ ώρες, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 23 αστυνομικών και έξι ακόμη ανθρώπων, ενώ 35 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, έχουν πλέον συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Φωτιές σε υπουργεία, τράπεζες και επιχειρήσεις – Πυρπολήθηκε περιπολικό

Η ένταση στην αλβανική πρωτεύουσα κορυφώθηκε όταν εκατοντάδες νεαροί, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτιρίων και επιχειρήσεων, πετώντας πέτρες και βόμβες μολότοφ. Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής επεκτάθηκαν σε κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα για να απωθήσει τους συγκεντρωμένους.

Ζημιές καταγράφηκαν σε τουλάχιστον τέσσερα κτίρια υπουργείων, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης. Στο υπουργείο Παιδείας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γραφεία του πρώτου ορόφου, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και σε αστυνομικό τμήμα, όπου οι διαδηλωτές πυρπόλησαν περιπολικό.

Φωτιές ξέσπασαν επίσης σε τραπεζικά καταστήματα και σε υποκατάστημα της εταιρείας μικροπιστώσεων Iute Credit, το οποίο, σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, είχε δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, ομάδες νεαρών έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και προκάλεσαν φθορές σε επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

Στους δρόμους στήθηκαν οδοφράγματα με κάγκελα, παγκάκια και κάδους απορριμμάτων, αρκετοί από τους οποίους παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στους δρόμους γύρω από το υπουργείο Παιδείας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να περιορίσουν τους διαδηλωτές και να αποτρέψουν νέες επιθέσεις.

Στους 29 οι τραυματίες, 35 άτομα υπό κράτηση

Ο απολογισμός των επεισοδίων αυξήθηκε όσο περνούσαν οι ώρες. Οι πρώτες πληροφορίες των αλβανικών μέσων ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 προσαγωγές και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία των αρχών, 23 αστυνομικοί και έξι ακόμη άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ενώ ο αριθμός των ατόμων που τέθηκαν υπό κράτηση έφτασε τους 35.

Τα επεισόδια αποτελούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται εδώ και μήνες κατά της αλβανικής κυβέρνησης, με τη συμμετοχή φοιτητών να προσδίδει νέα δυναμική στις διαδηλώσεις.

Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και τι ζητούν οι φοιτητές

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από φοιτητικές ομάδες που διεκδικούν βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται επίσης το υψηλό κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αναζήτηση εργασίας, ενώ εκφράζεται ευρύτερη δυσαρέσκεια για τις κοινωνικές ανισότητες και τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητές από την Ιατρική, το Πολυτεχνείο, τις Οικονομικές και Νομικές σχολές, καθώς και από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι φοιτητές προχώρησαν σε μποϊκοτάζ μαθημάτων και πραγματοποίησαν πορείες προς το υπουργείο Παιδείας, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν και μαθητές λυκείων.

Μεταξύ αυτών ήταν μαθητές του λυκείου «Partizani», ενώ αποχή από τα μαθήματα καταγράφηκε και στο Πανεπιστήμιο «Aleksandër Xhuvani», στην πόλη Ελμπασάν.

Το κίνημα των «φλαμίνγκο» και η επένδυση του γαμπρού του Τραμπ

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία και είναι γνωστό ως «κίνημα των φλαμίνγκο».

Η ονομασία του προέρχεται από τις εικόνες του ροζ πτηνού που χρησιμοποιούν οι διαδηλωτές στα πλακάτ τους. Το κίνημα ζητά την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, διατυπώνοντας καταγγελίες για εκτεταμένη διαφθορά.

Σημαντικό μέρος των κινητοποιήσεων στρέφεται και κατά ενός αμφιλεγόμενου επενδυτικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης στην αλβανική ακτογραμμή, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αντίθεση στο συγκεκριμένο έργο έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες συσπείρωσης του αντικυβερνητικού κινήματος, το οποίο πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εδώ και μήνες. Με την προσχώρηση των φοιτητών, τα αιτήματα διευρύνθηκαν, περιλαμβάνοντας ζητήματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, κοινωνικών ανισοτήτων και κυβερνητικής διαφθοράς.

Mes dhunës policore, gazit lotsjellës, ujit me presion dhe formave të tjera të represionit për të shpërndarë protestën, mijëra studentë qëndrojnë prej orësh përballë Ministrisë së Arsimit. pic.twitter.com/uDroe17kcl — Citizens.al (@citizensalb) October 14, 2026

Έκκληση για ηρεμία από την κυβέρνηση – Σιωπή Ράμα

Την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, κυβερνητικά στελέχη απηύθυναν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Έντι Ράμα δεν είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τα τελευταία επεισόδια, ωστόσο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσιού, καταδίκασε τις βίαιες ενέργειες, υπογραμμίζοντας ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για περιόδους χάους στο παρελθόν.

Η Κοτσιού επισήμανε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον θεσμών, αστυνομικών ή δημόσιας περιουσίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της αστυνομίας, άφησε αιχμές για πιθανή υποκίνηση των ταραχών από ξένα κέντρα. Με δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κατάσταση άρχισε να διαμορφώνεται από τον περασμένο Ιούνιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούνται πλέον ως όχημα για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μπεγκάι: Το Σύνταγμα και ο νόμος πρέπει να ισχύουν για όλους

Σαφή καταδίκη των βίαιων επεισοδίων εξέφρασε και ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και να σεβαστούν τη νομιμότητα.

«Το Σύνταγμα και ο νόμος πρέπει να αποτελούν τα όρια για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση», δήλωσε ο Αλβανός πρόεδρος, ζητώντας να σταματήσουν οι συγκρούσεις.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη ένταση στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά αιτήματα σε ευρύτερη πολιτική αμφισβήτηση.

Χότζα: Η βία πλήττει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Τον αντίκτυπο των επεισοδίων στη διεθνή εικόνα της χώρας ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Φέρουν Χότζα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χότζα προειδοποίησε ότι οι εικόνες βίας από τα Τίρανα βλάπτουν τη διεθνή φήμη της Αλβανίας και δημιουργούν αμφιβολίες για την πρόοδό της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισήμανε, η χώρα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην ευρωπαϊκή της πορεία, εξασφαλίζοντας διεθνή εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ωστόσο, οι σκηνές καταστροφών και συγκρούσεων υπονομεύουν την εικόνα της ως ασφαλούς προορισμού για τουρίστες και επενδυτές.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη βία ρίχνει σκιά στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαδικασίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αλβανία επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.



Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

🇦🇱 LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES LLEGAN A ALBANIA



Manifestantes ingresaron al edificio del Ministerio de Educación en Tirana y provocaron un incendio en el segundo piso durante el segundo día de protestas estudiantiles. pic.twitter.com/T4D5TcsgKb — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 14, 2026

protothema.gr