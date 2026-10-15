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Καθώς συμπληρώνονται σήμερα 1.694 ημέρες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν υπάρχει ούτε ένδειξη ότι μπορεί να τελειώσει σύντομα. Όπως έγραψαν οι «Financial Times» το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Μόσχα έχει βάλει στόχο τα Κέντρα Πληροφοριών (Data Centers) της Ουκρανίας.

Πληροφορίες από έγκυρους ξένους παρατηρητές αναφέρουν ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποσυντονίσει, ή και να καταστρέψει ακόμα ολόκληρη την ψηφιακή υποδομή της Ουκρανίας. Περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές, έμειναν την περασμένη εβδομάδα (Τετάρτη και Πέμπτη) χωρίς ίντερνετ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αλλά και πολλοί επιχειρηματίες προειδοποίησαν ότι η Μόσχα προτίθεται να δημιουργήσει «ψηφιακό χάος», που θα πλήξει κυρίως τις τράπεζες, επιχειρήσεις, κυβερνητικές Υπηρεσίες, γενικά τους παρόχους διαδικτυακών πληρωμών, ακόμα και τις στρατιωτικές υπηρεσίες.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είπε στη Νέα Υόρκη ότι πήρε οριστική απόφαση να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε αίτημα δημοσιογράφων για σχόλιο και επιβεβαίωση.

Συνεχίζουμε με σημαντικές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το εξωτερικό, αφού η Κύπρος δεν έχει κάτι ενδιαφέρον να μας δώσει. Τα προσεχή εκλογικά, όπως και το εθνικό μας θέμα, δεν μοιάζουν να ενδιαφέρουν κανένα.

Ακόμα κι ένα μικρό σκανδαλάκι θα τάραζε λίγο την πολιτική άπνοια στην Κύπρο.

Όπως, για παράδειγμα, η είδηση ότι η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, θα προσαχθεί του χρόνου σε δίκη, με την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς. Συγκεκριμένα, ότι κακομεταχειρίστηκε δημόσιο χρήμα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον άνδρα της.

Το μεγάλο πρόβλημα του Σάντσεζ τώρα είναι η αντιμετώπιση μεγάλης προσφυγικής κρίσης στη Θέουτα, μιας αυτόνομης πόλης της Ισπανίας στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Συνορεύει με το Μαρόκο και βρίσκεται ανάμεσα στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ακόμα μεγαλύτερο, όμως, είναι σε όλη την Ευρώπη ο καύσωνας! Δήμαρχοι από πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Κορκ της Ιρλανδίας στη Σύνοδο Δημάρχων του ΠΟΥ και της ΕΕ για την Υγεία και τη Δράση για το Κλίμα, για να συζητήσουν ένα άλλο «καυτό» θέμα.

Το ερώτημα που έθεσαν τρεις δήμαρχοι από μεγάλες πόλεις, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Φοίνιξ της Αριζόνα ήταν: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε εκατομμύρια ανθρώπους όταν ο καύσωνας δεν είναι πλέον ακραίο γεγονός; Πώς θα προστατεύσουμε τους ευάλωτους ανθρώπους; Πώς μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τις γειτονιές μας, ώστε να αντέξουν σε ακόμα πιο ακραίους καύσωνες;

Τέλος, η Μη Είδηση της Ημέρας από τον «Φιλελεύθερο» της Τρίτης 13 του μηνός. Υπέρτιτλος: Χριστοδουλίδης – Έρχιουρμαν, Μια νέα συνάντηση κάτω από διπλή σκιά. Και Υπότιτλος: «Πώς η προεδρολογία και η τουρκική αδιαλλαξία επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό;». Διαβάστε το και πείτε μου αν βγάλετε άκρη. Σίγουρα είναι πιο πολύπλοκο από την κλιματική κρίση!

(*): Από τον ακραίο καύσωνα. Κάθε Παριζιάνος θέλει 7 λεπτά περπάτημα, για να βρεθεί σε δροσερό σημείο της πόλης. Η πόλη έχει τώρα περισσότερους από 1.400 χώρους στους οποίους οι πολίτες ζουν τώρα σε απόσταση 7 λεπτών από χώρους που μπορούν να προστατευθούν από τη ζέστη: Πάρκα, κήποι, πισίνες.

Υπάρχουν τώρα περισσότεροι από 27.000 «κλιματικοί εθελοντές», που φροντίζουν ώστε οι συμπολίτες τους να προστατεύονται από τους καύσωνες. Εύκολα και κοντά.