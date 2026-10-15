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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Μαρίας Κουρέα, 78 ετών, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό, από τις 13/10/2026.

Η 78χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,50μ., με κοντά κόκκινα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε κοντή μαύρη φούστα και άσπρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.