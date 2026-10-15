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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 17 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη συνάθροιση, η συμπλοκή, η παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, η παράνομη κατοχή ναρκωτικών, η μη παρουσίαση στο Δικαστήριο και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 363 οδηγοί και 100 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 21 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 195 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 31 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ, με θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.