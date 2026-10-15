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Δεν πέρασε καλά – καλά ένας χρόνος από την αναφορά του τότε στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, σχετικά με τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και ο βουλευτής της επαρχίας Χρύσανθος Σαββίδης επανήλθε. Αυτή τη φορά ενώπιον της επιτροπής Ελέγχου αλλά με το ίδιο θέμα για τον οποίο επέκρινε και τότε τον κ. Φαίδωνος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης του προσάπτει ότι έβαζε εμπόδια στην ανέγερση νέων δημόσιων σχολείων στην Πάφο καθώς ήθελε να εξυπηρετήσει συμφέροντα ιδιώτη, έχοντας σχεδιασμό να χτίσει ιδιωτικό σχολείο.

Οι αναφορές αυτές έγιναν και πέρσι και επαναλήφθηκαν και σήμερα από τον κ. Σαββίδη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Ο μεγάλος ηγέτης, ο Φαίδωνας Φαίδωνος, δεν ήθελε να χτίσουμε σχολεία για να χτιστεί ιδιωτικό σχολείο». Με αφορμή αυτό, διερωτήθηκε «τώρα που δεν είναι εκεί ο κ. Φαίδωνος, γιατί το Υπουργείο δεν προχωρά στην ανέγερση σχολείων τα οποία χρειάζεται η πόλη;».

ΛΙΑ