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Η Χεζμπολάχ έχει μια αντίληψη περί ειρήνης η οποία ανταποκρίνεται επάξια στη νοοτροπία μιας σέχτας παρανοϊκών τρομοκρατών. Για τη Χεζμπολάχ, ειρήνη είναι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να ετοιμαστεί για τον επόμενο πόλεμο.

Ο Λίβανος προσπαθεί να βγει από τα ερείπια και η τρομοκρατική οργάνωση ξαναστήνει το οπλοστάσιό της, μοιράζει υποσχέσεις δολαρίων και επιτίθεται σε όσους επιχειρούν να βγάλουν τη χώρα από την ομηρία της.

Η εύθραυστη ηρεμία κινδυνεύει πάλι από τον ίδιο πάντα πυρομανή.

Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν κατασχεθεί τρία φορτία εκρηκτικών. Στην υπόθεση του οχήματος που κατευθυνόταν από την κοιλάδα Μπεκάα προς τη Βηρυτό, δύο συλληφθέντες συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Ανάμεσα στα υλικά υπήρχε C4, εκρηκτικό με βαρύ ιστορικό χρήσης σε πολιτικές δολοφονίες στον Λίβανο, τις οποίες πραγματοποιούσε η σιιτική οργάνωση κατόπιν εντολών του τότε καθεστώτος της Δαμασκού και της Τεχεράνης.

Η κυβέρνηση Αούν βρέθηκε μπροστά σε άλλη μία έμπρακτη αμφισβήτηση της εξουσίας της από τη Χεζμπολάχ, που λειτουργεί πλέον ως εντολοδόχος μόνο του Ιράν. Η αμφισβήτηση αυτή παραπέμπει, μάλιστα, στην ανακοπή και την αναστροφή της ελπιδοφόρας ανοικοδόμησης του Λιβάνου, τότε που όλοι πίστευαν ότι η χώρα είχε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Και το άνοιξε σίγουρα, με τη διαφορά ότι οι δολοφονίες δημοσιογράφων και πολιτικών, κυρίως δε η δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι, και η συνακόλουθη απροκάλυπτη παράλυση του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ το έκλεισαν βίαια. Με την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, η «αναγέννηση» της χώρας πέθανε οριστικά.

Η ανασύνταξη της Χεζμπολάχ συνεχίζεται και στο πεδίο. ΜΜΕ στον Λίβανο περιγράφουν αναβάθμιση επιθετικών drones, με μεγαλύτερη εμβέλεια και βαρύτερα εκρηκτικά φορτία. Είναι άλλωστε ηλίου φαεινότερον ότι η οργάνωση αντιμετωπίζει τον χρόνο της αποκλιμάκωσης ως ευκαιρία προετοιμασίας της επόμενης σύγκρουσης. Οι Λιβανέζοι καλούνται να περιμένουν πότε θα τους παρουσιαστεί ξανά ο λογαριασμός.

Την ίδια δε ώρα, η οργάνωση εμφανίζεται ως ευεργέτης: υπόσχεται έως 14.000 δολάρια για οικογένειες που έχασαν την κύρια κατοικία τους στη Βηρυτό και στα νότια προάστιά της, έως 12.000 στην υπόλοιπη χώρα, για έπιπλα και ενοίκιο. Πρώτα ο πόλεμος, ύστερα οι υποσχέσεις αποζημίωσης και στο τέλος η ανανέωση της αφοσίωσης. Η ανάγκη για στέγη προσφέρεται ως πρώτη ύλη για την αποκατάσταση και της πολιτικής της επιρροής.

Η εικόνα είναι εξοργιστικά γνώριμη: μια οργάνωση εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και επιστρέφει στους πληγέντες ως προστάτης, ζητώντας ξανά εμπιστοσύνη. Το Reuters ανέφερε ότι υπήρξε χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν.

Ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου ποσού, η διεκδίκηση του ελέγχου της ανοικοδόμησης αποτελεί διεκδίκηση πολιτικής εξουσίας.

Ενδεικτική της προθυμίας του μηχανισμού της Χεζμπολάχ να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε είναι η στοχοποίηση της πρέσβειρας του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, Νάντα Χαμαντέ Μουαουάντ.

Δικηγόρος προσκείμενος στη Χεζμπολάχ υπέβαλε καταγγελία εις βάρος της. Αφορμή ήταν δημοσιεύματα ότι τηλεφώνησε στον ισραηλινό ομόλογό της, Γεχιέλ Λάιτερ, για να ρωτήσει για τον γιο του, που είχε τραυματιστεί σε τρομοκρατική επίθεση.

Ακόμη και μια ανθρώπινη χειρονομία προσφέρεται, λοιπόν, για πολιτικό εκφοβισμό. Η πρέσβειρα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έχοντας κυβερνητική εξουσιοδότηση.

Το λιβανέζικο ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τα πιο πάνω, διευκρινίζοντας ότι οι αναφορές περί δικαστικών μέτρων εναντίον της πρέσβειρας ήταν ανακριβείς. Το κανάλι της Χεζμπολάχ, Al-Manar, κατηγόρησε μάλιστα τον υπουργό Εξωτερικών ότι την κάλυπτε. Το μήνυμα: όσοι εργάζονται για συνεννόηση μπορούν να γίνουν στόχοι.

Αυτή είναι η αντίληψη της Χεζμπολάχ για την κρατική κυριαρχία: η κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματεύεται όσο την αφήνει η οργάνωση. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ υπόσχεται έρευνα και λογοδοσία για τα εκρηκτικά. Η δε αξιοπιστία του κράτους θα κριθεί από το αν η έρευνα θα φτάσει στους εντολοδόχους.

Και το τίμημα της ανοχής σ’ αυτήν την ανασυγκρότηση μεγαλώνει. Η Ουάσιγκτον συνδέει την κινητοποίηση δισεκατομμυρίων για την ανοικοδόμηση με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Κρατώντας το οπλοστάσιό της, η οργάνωση υπονομεύει και την προοπτική οικονομικής ανάκαμψης εκείνων που διατείνεται ότι προστατεύει.

Η προειδοποίηση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς είναι ήδη σαφής: αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί στο Ισραήλ μαζί με το Ιράν, θα ακολουθήσει νέα στρατιωτική επέκταση στον νότιο Λίβανο. Η οργάνωση γνωρίζει το πιθανό κόστος και συνεχίζει να προετοιμάζεται. Οι συνέπειες θα βαρύνουν πάλι τη χώρα.

Αυτή η αναζωπύρωση έχει σημασία για εμάς. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί κανείς πολύ για να καταλάβει τι σημαίνει νέα αποσταθεροποίηση του Λιβάνου, και μάλιστα μέσα στο τωρινό περιβάλλον. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές.

Η Κύπρος έχει κάθε λόγο να στηρίζει έναν Λίβανο που κυβερνάται από την κυβέρνησή του. Όσο όμως το απόστημα του Ιράν επιβιώνει, ο Λίβανος ποτέ δεν θα μπορέσει να δει ευημερία.

Μόνο εάν σπάσει, θα υπάρχει ελπίδα.