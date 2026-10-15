Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στον διακεκριμένο Κύπριο πανεπιστημιακό και παλαμιστή Κωνσταντίνο Κασίνη απονέμεται το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» για το 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Η απόφαση λήφθηκε στη συνεδρία του Δ.Σ. στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελετή απονομής προγραμματίζεται για τις 18 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία. Οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Κωνσταντίνος Κασίνης είναι ομότιμος καθηγητής Μεταβυζαντινής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά» και μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών και συλλόγων.

Σπούδασε φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών και ως καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου δίδαξε ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Δίδαξε επίσης ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετείχε σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στην Κύπρο, τη Θεσσαλονίκη και το Βουκουρέστι.

Η έρευνα για την ελληνική και την κυπριακή λογοτεχνία

Το επιστημονικό έργο του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα της νεοελληνικής φιλολογίας, από τη βιβλιογραφία και την εκδοτική των κειμένων έως τη μελέτη σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για δημιουργούς όπως ο Κάλβος, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο Ροΐδης και ο Βικέλας, καθώς και για ξένους συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Σαίξπηρ και ο Βύρων.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχουν οι μελέτες για σημαντικούς Κύπριους λογοτέχνες, όπως ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Ακρίτας, ο Κώστας Μόντης και ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Η συμβολή του στις κυπρολογικές σπουδές αποτελεί, σύμφωνα με τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής, έναν από τους βασικούς λόγους της βράβευσής του.

Ο Όμιλος επισημαίνει, ειδικότερα, την άυλη προσφορά του στην ανάδειξη της κυπριακής λογοτεχνίας στον ελλαδικό χώρο. Η μακρόχρονη επιστημονική και ακαδημαϊκή παρουσία του στην Ελλάδα τον καθιστά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, έναν «άτυπο πρέσβη» της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Κύπρου στον μητροπολιτικό ελληνισμό.

Η νέα έκδοση των Απάντων του Παλαμά

Ανάμεσα στις πρόσφατες δραστηριότητές του ξεχωρίζει ο συντονισμός της νέας πλήρους φιλολογικής έκδοσης των Απάντων του Κωστή Παλαμά. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από ομάδα 40 νεοελληνιστών υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά.

Η έκδοση προβλέπεται να καλύψει σε 60 τόμους το σύνολο του δημοσιευμένου και ανέκδοτου έργου του ποιητή, καθώς και την αλληλογραφία του, αποτελώντας μια εκτεταμένη εκδοτική και φιλολογική προσπάθεια για τη μελέτη του έργου του.

Ο Κωνσταντίνος Κασίνης έχει τιμηθεί στο παρελθόν με το Βραβείο Δοκιμίου του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, το 1996, για έργο του σχετικά με τον Κάλβο, καθώς και με το Χρυσούν Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Ελλήνων Μεταφραστών, το 2007, για τη Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας, ΙΘ΄ αι. (1801–1900).