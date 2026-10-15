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Αν θέλεις να δοκιμάσεις την υπομονή σου, άφησε το αυτοκίνητο και πάρε λεωφορείο στη Λευκωσία! Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι πραγματικό χαστούκι για τις δημόσιες συγκοινωνίες και το αρμόδιο Υπουργείο.

Στο 55% των στάσεων που ελέγχθηκαν δεν υπάρχει ενημέρωση για τα δρομολόγια, στο 32% ούτε στέγαστρο, ενώ κάποια λεωφορεία περνούν κάθε δύο ώρες! Κι αν εμπιστευτείς την εφαρμογή «Pame», μπορεί να ψάχνεις τη στάση σε λάθος σημείο!

Το αποκορύφωμα; Η Ελεγκτική έβαλε 110 υπαλλήλους της να δοκιμάσουν τις συγκοινωνίες ως επιβάτες και, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν, το 63% δεν θα ξαναεπέλεγε λεωφορείο!

Κατά τα άλλα, θέλουμε να αφήσουν οι πολίτες τα αυτοκίνητά τους. Μόνο που πρώτα πρέπει να τους πούμε πού είναι η στάση, πότε περνά το λεωφορείο και κυρίως… αν περνά!

Πετρ-Α