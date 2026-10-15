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Η διαμάχη μεταξύ της Άννας Βίσσης και του Νίκου Καρβέλα μεταφέρεται στη Βουλή. Και αυτό, γιατί η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας θα ανοίξει και πάλι το μεγάλο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το θέμα έθεσε στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του δημιουργού. Μάλιστα, χαριτολογώντας αποκάλυψε ποιο στρατόπεδο υποστηρίζει στη διαμάχη των δύο επωνύμων.

Όπως είπε είναι «team Καρβέλας», θέση η οποία δίχασε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

Ε.ΠΑ