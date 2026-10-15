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Η Dimitrina Dinkova Koleva, 17 ετών, από Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 15/10/2026.

Η 17χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μακριά καφέ φόρμα και γκρίζα φανέλα, ενώ δεν φορούσε παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.