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Παραδοχή στην κατηγορία της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος δήλωσε σήμερα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο λοχίας της Αστυνομίας που διώκεται σε σχέση με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του ανήλικου Στυλιανού Κωνσταντίνου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μάριος Σπύρου, ζήτησε να επιτραπεί η αλλαγή της απάντησης του κατηγορουμένου από μη παραδοχή σε παραδοχή. Το Δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα και έδωσε οδηγίες να επανακατηγορηθεί.

Σύμφωνα με την κατηγορία που του απαγγέλθηκε εκ νέου, απο την Κατηγορούσα Αρχή, στις 13 Μαΐου 2019, στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ υπηρετούσε στην Αστυνομία με τον βαθμό του λοχία, εσκεμμένα παραμέλησε την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, ενώ γνώριζε ότι ο Στυλιανός είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, παρέλειψε να διερευνήσει το περιστατικό και έδωσε λανθασμένη ενημέρωση και οδηγίες στους υφισταμένους του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο, ώστε να ετοιμάσει κείμενο αναφορικά με τα γεγονότα της υπόθεσης και για να παρουσιάσει τις προσωπικές περιστάσεις του κατηγορουμένου, με την υπόθεση να ορίζεται για γεγονότα και ποινή στις 4 Νοεμβρίου, στις 8:30 το πρωί.

Το ιστορικό

Συμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του «Φ» ο λοχίας υπηρετούσε κατά τον επίδικο χρόνο στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου. Η δίωξή του αφορά την παράλειψη διερεύνησης της προηγούμενης απόπειρας του Στυλιανού, μήνες πριν από τον θάνατό του στον Κοτσιάτη, τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο λοχίας αρχικά είχε αρνηθεί την κατηγορία.

Η εκδίκαση της υπόθεσής του είχε απασχολήσει το Δικαστήριο και ως προς το ποιος δικαστής θα τη χειριζόταν. Αρχικά, τόσο η υπόθεση του αστυνομικού όσο και εκείνη των γονέων και των λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονταν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή Παύλου Αγαπητού.

Ο τότε συνήγορος του λοχία, είχε εγείρει ζήτημα ενδεχόμενων νομικών επιπλοκών, καθώς πρόσωπο που κατηγορείται στη μία υπόθεση θα κατέθετε ως μάρτυρας κατηγορίας στην άλλη, ενώπιον του ίδιου δικαστή. Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 αποφασίστηκε η υπόθεση του αστυνομικού να ανατεθεί σε άλλο δικαστήριο.

Οι ποινικές διαδικασίες ακολούθησαν την έρευνα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2019. Το πόρισμά της διαβιβάστηκε στον τότε Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη και διορίστηκαν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές οι δικηγόροι Μόδεστος Πογιατζής και Ανδρέας Ανδρέου. Οι δύο υποθέσεις καταχωρίστηκαν το 2021.

Στο πόρισμα καταγράφονταν περισσότερες από είκοσι αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και προηγούμενη καταδίκη του πατέρα για βία σε βάρος του Στυλιανού. Η Επίτροπος επισήμαινε ότι οι αστυνομικοί είχαν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις, χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τον κίνδυνο ψυχολογικής βίας για τα ανήλικα παιδιά.

Η άλλη υπόθεση

Παράλληλα εκδικάζεται η υπόθεση στην οποία παραπέμφθηκαν αρχικά έντεκα πρόσωπα: οι γονείς του Στυλιανού και εννέα λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Δύο λειτουργοί έχουν ήδη καταδικαστεί, κατόπιν παραδοχής, σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την μαρτυρία του ενός εκ των δυο ποινικών ανακριτών στα πλαίσια της άλλης υπόθεσης η οποία βρίσκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή Παύλου Αγαπητού, έγιναν αναφορές για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και για άλλα μέλη της αστυνομίας συμπεριλαμβανομένου και του νυν αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη.

Η σημερινή προγραμματισμένη ακρόαση στη συγκεκριμένη υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε για αύριο το πρωί.