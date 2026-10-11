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Απτά καθημερινά παραδείγματα για την πίεση που αντιμετωπίζουν καθημερινά εργαζόμενες γυναίκες 45-60 ετών που έχουν ταυτόχρονα την ευθύνη φροντίδας δικών τους ανθρώπων, μας ανέφερε η Σοφία Γιωργάλλα γενική διευθύντρια της μη κερδοσκοπικής εταιρίας G. S. Europractices Ltd και πρόεδρος του σωματείου «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα».

Συμμετείχε στη συζήτηση που το ΚΕΒΕ διοργάνωσε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 στα κεντρικά του γραφεία στη Λευκωσία, όπου αναδείχθηκε ότι το άτυπο βάρος φροντίδας στην Κύπρο, το σηκώνουν δυσανάλογα οι γυναίκες.

«Μια εργαζόμενη μητέρα και κόρη ξεκινά τη μέρα της στις 6 π. μ.», ανέφερε η κυρία Γιωργάλλα και πρόσθεσε: «Πρέπει να ετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί ότι οι ηλικιωμένοι γονείς της, πήραν τα σωστά φάρμακα και ότι είναι ασφαλείς. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της, το μυαλό της είναι «διχασμένο». Αν ο ηλικιωμένος πατέρας έχει ξεχάσει τη σόμπα ανοιχτή, ή αν η μητέρα πάθει μια κρίση, η γυναίκα πρέπει να φύγει εσπευσμένα από τη δουλειά της.

Το αποτέλεσμα: Ζει με ένα μόνιμο αίσθημα ενοχής, αφού νιώθει ότι «δεν είναι αρκετά καλή υπάλληλος» στη δουλειά της και «δεν είναι αρκετά καλή κόρη ή μάνα» στο σπίτι». Η Σοφία Γιωργάλλα συνέχισε με το δεύτερο παράδειγμα: «Όταν η κατάσταση της υγείας ενός ηλικιωμένου γονέα επιδεινώνεται (π. χ. μετά από ένα εγκεφαλικό ή κάταγμα), η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με το κυπριακό θεσμικό κενό.

Οι λίγες κρατικές στέγες, έχουν τεράστιες λίστες αναμονής και αυστηρά κριτήρια. Η εργοδότηση μιας εσωτερικής οικιακής βοηθού, αν και φθηνότερη από την εισαγωγή σε ιδιωτική στέγη ηλικιωμένων, συνεπάγεται γραφειοκρατία, έλλειψη εξειδικευμένων ιατρικών γνώσεων και πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

Αν το κόστος της ιδιωτικής φροντίδας ισούται με τον μισθό της γυναίκας, το νοικοκυριό αποφασίζει να παραιτηθεί η γυναίκα από τη δουλειά της, για να κρατήσει τον γονέα στο σπίτι.

Έτσι, μια γυναίκα 52 ετών με σπουδές και καριέρα, μετατρέπεται εν μία νυκτί σε αποκλειστική, απλήρωτη νοσηλεύτρια»…