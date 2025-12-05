Ο ΟΚΥπΥ έχει προβεί σε άμεση διάκριση εναντίον εργαζόμενης στην κουζίνα του Μακάριου Νοσοκομείου λόγω αναπηρίας, αναφέρει σε έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, συστήνοντας στον Οργανισμό την παροχή των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών στην παραπονούμενη, υπό τη μορφή αλλαγής καθηκόντων.

Αντικείμενο του παραπόνου που εξέτασε η Επίτροπος αποτελεί ο ισχυρισμός της παραπονούμενης ότι δεν της παρασχέθηκαν από τον εργοδότη της, τον ΟΚΥπΥ, εύλογες προσαρμογές στην εργασία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών της, ένεκα της αναπηρίας της.

Σύμφωνα με τις ιατρικές βεβαιώσεις που προσκόμισε η παραπονούμενη προς τον ΟΚΥπΥ, η κατάσταση της υγείας της στο παρόν στάδιο δεν της επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Παράλληλα, αποτελεί σύσταση των θεράποντων ιατρών της όπως αποφεύγεται η άρση βάρους και η παρατεταμένη ορθοστασία, καθώς οι συνθήκες αυτές δύναται να οδηγήσουν σε επιπλοκές στην υγεία της.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι η εν λόγω κατάσταση είναι επί του παρόντος εις γνώση του ΟΚΥπΥ. Παρόλα αυτά, προκύπτει ότι ο Οργανισμός αρνείται να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, που να είναι συμβατές και να σέβονται τις εξατομικευμένες ανάγκες της παραπονούμενης, λόγω αναπηρίας.

“Διαφαίνεται, δε, από την τοποθέτηση του Οργανισμού, ότι υπάρχει διάχυτη μια συνεχής προσπάθεια, αφενός αμφισβήτησης των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει η παραπονούμενη, και αφετέρου καθολικής αποδόμησης των ισχυρισμών της, παρά τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά που η ίδια προσκόμισε. Η εν λόγω προσέγγιση που τηρεί ο Οργανισμός απέναντι στην εργαζόμενή του, ευλόγως δημιουργεί την εντύπωση ότι επιχειρείται η οικοδόμηση κλίματος πίεσης και εκφοβισμού”, υπογραμμίζει η Επίτροπος.

Κάνοντας αναφορά στην απάντηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, ο οποίος, μεταξύ άλλων παραπέμπει στο περιεχόμενο των Κανονισμών του Ωρομίσθιου Προσωπικού, οι οποίοι ορίζουν ότι η αλλαγή καθηκόντων δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πρόσληψης σε νέα θέση με άλλα καθήκοντα, ή μετά από απόφαση του Ιατροσυμβουλίου, γεγονός που δεν υφίσταται στη παρούσα περίπτωση, η Επίτροπος σημειώνει ότι οι εν λόγω κανονισμοί δεν τυγχάνουν εφαρμογής, καθότι η παραπονούμενη δεν ζητά αλλαγή καθηκόντων ως εσωτερικός υποψήφιος ο οποίος ζητά διεκδίκηση καλύτερης θέσης, αλλά ζήτησε την αλλαγή καθηκόντων ως ασθενής με μακροχρόνια πλέον προβλήματα, εμπίπτοντας στο ορισμό των ειδικών αναγκών και του ατόμου με αναπηρία, ο οποίος δικαιούται εύλογες προσαρμογές στην εργασία.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η ευθύνη και η υποχρέωση του Οργανισμού, ως εργοδότης, όπως λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και εύλογες προσαρμογές για την παραπονούμενη, ως ατόμου με αναπηρία, δεν αποσείεται με την επίκληση των πιο πάνω ισχυρισμών και προσωπικής εκτίμησης των πραγμάτων.

Σημειώνεται δε ότι ο Οργανισμός “προσπαθεί να αποδομήσει ιατρικά πιστοποιητικά του ιδιωτικού τομέα, όχι με άλλες ιατρικές γνωματεύσεις ή άλλη εμπειρογνωμοσύνη αλλά αυθαίρετα υπό ιδιότητες που πόρρω απέχουν από ιατρικές” και προσθέτει ότι τηρώντας την άκαμπτη στάση αυτή, ο Οργανισμός παραβλέπει την υποχρέωσή του να άρει οποιοδήποτε εμπόδιο, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και αξιοπρεπής ενάσκηση του δικαιώματος της παραπονούμενης στην εργασία, κατά παράβαση του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η Επίτροπος, η μη διαφοροποίηση των καθηκόντων της παραπονούμενης, τουλάχιστον έως ότου αξιολογηθεί από το Ιατροσυμβούλιο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απασχόλησή της υπό συνθήκες που είναι επιβαρυντικές της κατάστασης της υγείας της, αποτελεί γεγονός που παρακωλύει την ισότιμη απόλαυση ή άσκηση του δικαιώματός της στην εργασία και συνιστά άμεση διάκριση εναντίον της, λόγω αναπηρίας.

Αναφερόμενη στην καταληκτική θέση του ΟΚΥπΥ ότι ουδεμία διάκριση δεν έχει υποστεί η παραπονούμενη από τον Οργανισμό, η Επίτροπος σημειώνει ότι αρμοδιότητα για αυτή τη διαπίστωση παρέχεται εκ του νόμου αποκλειστικά στον Επίτροπο και ως εκ τούτου η Δημόσια Αρχή δεν δύναται να τον υποκαταστήσει, προβαίνοντας σε δικές της διαπιστώσεις.

Με βάση τα παραπάνω, η Επίτροπος συμπεραίνει ότι προκύπτει δυσμενής μεταχείριση της παραπονούμενης ως ατόμου με αναπηρία, ένεκα της άρνησης παροχής σ’ αυτήν των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών με την διαφοροποίηση των εργασιακών της καθηκόντων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Η Επίτροπος προέβη σε σύσταση προς τον ΟΚΥπΥ για την παροχή προς την παραπονούμενη των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών, υπό τη μορφή αλλαγής καθηκόντων, τα οποία να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες της, τουλάχιστον μέχρι τη λήψη αποφάσεως από το Ιατροσυμβούλιο και απευθύνει πρόσκληση προς τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ για διαβουλεύσεις στις 9 Δεκεμβρίου 2025.