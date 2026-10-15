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Μέχρι αύριο αναμένεται να παραδοθεί στους κοινωνικούς εταίρους το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με την Κυβέρνηση να επιδιώκει την κατάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο σε λιγότερο από έναν μήνα και να διατηρεί ως στόχο εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών σε εκκρεμή ζητήματα, χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η αναλογιστική μείωση για αφυπηρέτηση στα 63, η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, οι συντάξεις χηρείας ανδρών και τα Ταμεία Προνοίας.

Για την προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό εκκρεμεί η τελική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Ο διάλογος είναι συνεχής και το εννοούμε. Δεν είναι απλώς για να πηγαίνουμε στις συναντήσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αλλαγές θα μπορούν να υποβληθούν ακόμη και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, εφόσον προκύψουν συγκλίσεις.

Η γραπτή θέση του ΚΕΒΕ έχει ήδη υποβληθεί, ενώ αναμένονται οι θέσεις της ΟΕΒ. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη συνεδρία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και το κλίμα εξαιρετικά καλό, παρά τις διαφωνίες.

Χωρίς δέσμευση για αλλαγή στη μείωση του 12%

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αναλογιστική μείωση του 12% για πρόωρη αφυπηρέτηση στα 63. Το Υπουργείο άκουσε εκ νέου τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο μπορούν να συνδυαστούν με την κυβερνητική πρόταση, η οποία έχει παρουσιαστεί σε τρεις παραλλαγές.

Ο κ. Μουσιούττας δεν δεσμεύτηκε για διαφοροποίηση, σημειώνοντας ότι θα επανεξεταστούν οι αναλογιστικές μελέτες και τα οικονομικά περιθώρια.

«Σκοπός δεν είναι, επειδή εμείς έχουμε πει κάτι, να είναι θέσφατο», δήλωσε. Τόνισε, ωστόσο, ότι όλα τα αιτήματα έχουν οικονομικό κόστος και ότι κριτήρια για τις αποφάσεις παραμένουν η βιωσιμότητα του Ταμείου και οι δυνατότητες των δημόσιων οικονομικών.

Αίτημα για στήριξη μέχρι το όριο της φτώχειας

Οι οργανώσεις έθεσαν επίσης το ύψος των συντάξεων και, κυρίως, του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ζητούν το επίπεδο στήριξης να φτάνει στα €1.130, αντί των €910 της κυβερνητικής εισήγησης, ώστε να καλύπτει το αναφερόμενο όριο της φτώχειας.

Ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι μια τέτοια αλλαγή συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα εξετάσει εάν υπάρχει περιθώριο αναπροσαρμογής.

Στη συνεδρία τέθηκε και το ζήτημα της σύνταξης χηρείας για άνδρες που έχασαν τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Στις 29 Οκτωβρίου η συζήτηση για τα Ταμεία Προνοίας

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν ο διάλογος για τα Ταμεία Προνοίας να προχωρήσει παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα και να επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι επισπεύδονται οι συνεδρίες, με στόχο να αναζητηθεί συγκερασμός των θέσεων. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου αναμένονται οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, ενώ στις 20 και 27 του μήνα θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες για την επεξεργασία και ανάλυσή τους.

Στις 29 Οκτωβρίου το θέμα θα συζητηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, μαζί με τις εισηγήσεις του Υπουργείου.

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τον δεύτερο πυλώνα σημαντικό συμπλήρωμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και εξέφρασε την επιδίωξη να επιτευχθεί, εφόσον είναι δυνατόν, συμφωνία-πλαίσιο.

Πώς θα λειτουργεί το όριο για τα μερίσματα

Οι εργοδοτικές οργανώσεις έθεσαν το θέμα των μερισμάτων, με τον Υπουργό να επιβεβαιώνει ότι η σχετική πρόνοια έχει διαφοροποιηθεί και προβλέπει ανώτατο όριο εισοδήματος €23.000 για την επιβολή εισφορών σε μισθό και μερίσματα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Όπως εξήγησε, εάν κάποιος λαμβάνει ετήσιο μισθό €15.000 και μερίσματα €30.000, οι εισφορές θα υπολογίζονται στον μισθό του και σε €8.000 από τα μερίσματα, ώστε να συμπληρώνεται το όριο των €23.000.

Ο Υπουργός υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, αναφέροντας ότι υπάρχουν άτομα που δηλώνουν χαμηλούς μισθούς παράλληλα με εισοδήματα από μερίσματα. Διευκρίνισε ότι αυτό είναι νόμιμο, αλλά υποστήριξε πως, με βάση τις χαμηλές μισθολογικές απολαβές τους, θα μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.

Στόχος, όπως είπε, είναι η σύνταξη να αντανακλά τις εισφορές κάθε ασφαλισμένου, περιορίζοντας την ανάγκη καταβολής προνοιακών ωφελημάτων. Σημείωσε επίσης ότι πρόσφατα μειώθηκε η φορολογία των μερισμάτων.

Τι δείχνουν τα παραδείγματα για τις συντάξεις

Ερωτηθείς για τα ενδεικτικά παραδείγματα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν τα επηρεάζουν, «τουλάχιστον όχι προς το χειρότερο».

Τα παραδείγματα βασίζονται σε τιμές του 2024 και αφορούν την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Σε όλες τις περιπτώσεις συνυπολογίζονται επτά επιδοτούμενα έτη, πέραν των ετών εισφορών.

Εισοδηματική κατηγορία Έτη εισφορών Σύνταξη πριν τη μεταρρύθμιση Σύνταξη με πλήρη εφαρμογή Χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα 25 €497 €667 Χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα 35 €642 €827 Χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα 42 €762 €976 Μεσαία εισοδήματα 25 €921 €1.019 Μεσαία εισοδήματα 35 €1.258 €1.341 Μεσαία εισοδήματα 42 €1.524 €1.611 Υψηλά εισοδήματα 25 €1.223 €1.271 Υψηλά εισοδήματα 35 €1.706 €1.713 Υψηλά εισοδήματα 42 €2.032 €2.034

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αυξήσεις στα παραδείγματα για χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα φτάνουν το 34% και για μεσαία εισοδήματα το 11%. Για τα υψηλά εισοδήματα δεν προκύπτουν μειώσεις στα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά μικρές αυξήσεις.

Τα ποσά θα μπορούν να επικαιροποιηθούν μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ