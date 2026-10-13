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Οι επαφές των κοινωνικών εταίρων – δηλαδή των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων – με τα κοινοβουλευτικά κόμματα συνεχίζονται αδιάκοπα τις τελευταίες μέρες.

Η επικείμενη έγκριση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η κατάθεση του στη Βουλή, έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς συντεχνιών και εργοδοτών, ώστε να ενημερώσουν και εν τέλει να προσπαθήσουν να πείσουν τα κόμματα για τις θέσεις τους.

Η μάχη που θα δοθεί στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση προβλέπεται μεγάλη, τόσο γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά σαφώς και επειδή επίκεινται προεδρικές εκλογές το 2028.

Αγ.Αγ.