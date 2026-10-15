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Δεν καταστράφηκαν ζημιές από τη χθεσινή κακοκαιρία, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, αναφέροντας ότι η βροχόπτωση μέχρι τώρα ήταν ευεργετική για τον αγροτικό τομέα.

“Ήταν πολύ ευεργετικές οι βροχές στον κάθε τομέα”, δήλωσε ο Πανίκος Χάμπας, Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους σιτοπαραγωγούς, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες.

Όπως σημείωσε, τα μόνα προβλήματα που καταγράφηκαν αφορούσαν κάποιες φάρμες στα Λύμπια, όπου διακόπηκε το ρεύμα για αρκετές ώρες, επισημαίνοντας, όμως ότι η ΑΗΚ επιλήφθηκε του ζητήματος.

“Έπεσε πολλή βροχή, ιδιαίτερα στα ορεινά. Προς το παρόν είναι ευεργετικές οι βροχές”, ανέφερε, σημειώνοντας ότι “η γη τραβά το νερό, προς το παρόν δεν το επιστρέφει”.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες ζημιές. Όπως είπε στο ΚΥΠΕ, ο ίδιος μίλησε και με το Τμήμα Γεωργίας, σημειώνοντας ότι αν έχουν σημειωθεί κάποιες ζημιές αυτές είναι αμελητέες, και γι’ αυτό δεν αναφέρθηκαν.