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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, σε δεκατρείς περιπτώσεις χρειάστηκε να ανταποκριθεί με συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και Λευκωσίας.

Οι ανταποκρίσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, πτώσεις/ μετακινήσεις δέντρων, σπινθηρισμούς καλωδίων της Α.Η.Κ., πυρκαγιά σε δέντρο και διάσωση ατόμου από όχημα σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Συνεργεία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης εργάζονταν παράλληλα για ανοίγματα οχετών από πλημμυρισμένους δρόμους.

Μέρος του προσωπικού ανακλήθηκε για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.