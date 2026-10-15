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Μεγαλώνει η απώλεια των κρατικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος όσο περνούν οι μήνες από την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης στις αρχές του έτους. Από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Ιουλίου, παρόλο που τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν, οι φορολογικές εκπτώσεις που δόθηκαν στα φυσικά πρόσωπα και οι οποίες συνέβαλαν στην αύξηση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης είχαν ως αποτέλεσμα το κράτος να εισπράξει €25,4 εκατ. λιγότερα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αναλυτικά, το επτάμηνο του 2026 στα κρατικά ταμεία κατέληξε ποσό €694,5 εκατ. από τη συγκεκριμένη φορολογία, σε σχέση με €719,9 εκατ. το επτάμηνο του 2025. Ουσιαστικά, καταγράφηκε μείωση των εσόδων κατά 3,5%.

Παράλληλα, μέχρι τον Μάιο οι φορολογικές εισπράξεις ήταν μειωμένες κατά €9,9 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, τα έσοδα που είχε το κράτος μέχρι τον Μάιο από τον φόρο εισοδήματος είχαν περιοριστεί στα €497,8 εκατ.

Λιγότερες οι απώλειες

Από τη φορολογική μεταρρύθμιση, με τις αλλαγές που επέφερε η Βουλή, αυξήθηκαν τα εισοδήματα 200 χιλ. φορολογουμένων, λόγω της αύξησης του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22 χιλ., της αλλαγής των φορολογικών κλιμάκων, καθώς και της παραχώρησης εκπτώσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και τα εισοδήματα των φορολογουμένων.

Οι εκπτώσεις παραχωρούνται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και φοιτητών, τις δαπάνες για ενοίκιο και τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου για κύρια κατοικία, καθώς και για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας και αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Αρχικά, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από τη μελέτη που διενήργησε, είχε εκτιμήσει πως το δημοσιονομικό κόστος για το κράτος από την παραχώρηση των φορολογικών εκπτώσεων θα ανερχόταν στα €151 εκατ. τον χρόνο.

Παράλληλα, είχε εκτιμηθεί πως, με τις συνολικές αλλαγές που περιλαμβάνει η φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς επηρεάστηκαν και άλλες φορολογίες, οι απώλειες των κρατικών εσόδων θα ανέρχονταν γύρω στα €280 εκατ.

Ωστόσο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην έκθεσή του, είχε υποστηρίξει πως οι επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης θα ήταν μικρότερες από τους αρχικούς υπολογισμούς. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των μισθών των εργαζομένων στην κρατική μηχανή, λόγω της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων, κάτι που έδωσε ώθηση στην κατανάλωση.

Ποιοι φόροι ανέβασαν τα έσοδα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι από τη φορολογική μεταρρύθμιση υπήρξε απώλεια κρατικών εσόδων λόγω των ωφελημάτων που είχαν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις, τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το 2025.

Συγκεκριμένα, το επτάμηνο του 2026 τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα €4,47 δισ., από €4,32 δισ. πέρσι.

Αναλυτικά, από τις 12 φορολογίες που αποτελούν πηγή εσόδων, σε πέντε από αυτές υπήρξε αύξηση των εισπράξεων. Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ ανήλθαν στα €1,82 δισ., ο ΦΠΑ που αφορά το Τελωνείο στα €467,8 εκατ., τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών στα €934,7 εκατ., η έκτακτη εισφορά για την άμυνα στα €340,6 εκατ. και ο ειδικός φόρος πιστωτικών ιδρυμάτων στα €45,1 εκατ.

Μείωση εισπράξεων σε επτά φόρους

Από την άλλη, επτά φορολογίες παρουσίασαν μειωμένα έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι εισπράξεις από τον οποίο ανήλθαν στα €694,5 εκατ., τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ο οποίος μειώθηκε κατά 3,8% και έφτασε τα €130,1 εκατ., τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, που μειώθηκε κατά 1,9% και κυμάνθηκε στα €5,1 εκατ., και το τέλος χαρτοσήμων, το οποίο μειώθηκε κατά 76,6% λόγω της κατάργησής του στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Οι εισπράξεις από το τέλος χαρτοσήμων περιορίστηκαν στα €6,2 εκατ., από €26,5 εκατ. που είχαν εισπραχθεί πέρσι.

Τα έσοδα από τους διάφορους άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 22,5% και ανήλθαν στα €6,9 εκατ., η έκτακτη εισφορά υπαλλήλων μειώθηκε κατά 12,5% και περιορίστηκε στις €700 χιλ., ενώ οι εισπράξεις από τον φόρο καζίνου ήταν μειωμένες κατά 4,6% και κυμάνθηκαν στα €16,7 εκατ.