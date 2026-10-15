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Την πάνω βόλτα πήραν οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων και, μάλιστα, σε περίοδο κατά την οποίαν οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να αφήσουν τα ιδιωτικά τους οχήματα στο σπίτι και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό χάος και η κρίση των καυσίμων.

Για του λόγου το αληθές αναφέρεται, πως από τον Δεκέμβριο του 2025 η ετήσια κάρτα διακίνησης στη Λευκωσία αυξήθηκε κατά €188,50. Εξάλλου, η τιμή πώλησης της πλαστικής κάρτας 7 ημερών σχεδόν διπλασιάστηκε, λαμβανομένου υπόψιν πως από €25 που επωλείτο, τώρα πωλείται έναντι €46,80.

Με αφορμή έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το κόστος και την ποιότητα μεταφοράς στα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας, ελέγξαμε τις τιμές σε όλες τις επαρχίες και διαπιστώσαμε ότι αλλού (Λευκωσία – Λάρνακα) αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, ενώ και στη Λεμεσό το κόμιστρο αυξάνεται από τις 5 Νοεμβρίου τρέχοντος.

Βεβαίως, πέραν του κόστους των εισιτηρίων, οι πολίτες αποθαρρύνονται και από άλλους παράγοντες στη χρήση των λεωφορείων και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει ότι 63% των ερωτηθέντων (στο πλαίσιο του ελέγχου που άσκησε) δήλωσαν πως δεν θα χρησιμοποιήσουν ξανά λεωφορείο. Οι πολίτες κρίνουν ότι το όλο σύστημα παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες (από τις στάσεις και το ωράριο μέχρι και τη ενημέρωση) που τον αποτρέπουν από του να πατήσει το πόδι του σε λεωφορείο.

Ειδικότερα όσον αφορά το κόστος των εισιτηρίων, διαπιστώνουμε πως από την περίοδο κατά την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025 μέχρι σήμερα), η ετήσιας διάρκειας κάρτα (πλαστική προσωποποιημένη Motion) που επωλείτο προς €480, σήμερα πωλείται προς €668,50. Εξάλλου, το εισιτήριο μονής διαδρομής, από €2,40 αυξήθηκε στα €2,70.

Γενικά η κατάσταση με τις τιμές των εισιτηρίων όταν διενήργησε την έρευνα του ο Γενικός Ελεγκτής είχε ως ακολούθως:

Το χάρτινο εισιτήριο μονής διαδρομής χρεωνόταν προς €2,40 και το νυκτερινό επωλείτο έναντι €4.

Η πλαστική ανώνυμη κάρτα επωλείτο προς €1,80 (για μονή διαδρομή) και το νυκτερινό προς €2,50.

Η μονή διαδρομή με πλαστική προσωποποιημένη Motion κάρτα κόστιζε €1,80 και για όσους είναι δικαιούχοι έκπτωσης, η μονή διαδρομή με την κάρτα στοίχιζε 90 σεντ.

Η πλαστική ανώνυμη κάρτα διάρκειας 7 ημερών χρεωνόταν €25, ενώ το ίδιο ίσχυε και για την προσωποποιημένη πλαστική κάρτα Motion. Για τους δικαιούχους έκπτωσης το κόστος από €25 ήταν προσφερόταν μειωμένο στα €12,50.

Για διαδρομές 30 ημερών, στο κόστος της πλαστικής ανώνυμης κάρτας ήταν €75, ενώ η πλαστική προσωποποιημένη κάρτα επωλείτο προς €50. Για τους δικαιούχους έκπτωσης η ίδια κάρτα στοίχιζε €25.

Τώρα, όσον αφορά την ετήσια κάρτα (πλαστική προσωποποιημένη Motion) επωλείτο €480, ενώ προσφερόταν μειωμένη κατά 50% (€240) για τους δικαιούχους έκπτωσης.

Όσον αφορά το κόστος διακίνησης με προσωποποιημένη κάρτα Motion κατά τη διάρκεια της νύκτας (νυκτερινό μονής διαδρομής) το κόστος ήταν €2,5 ενώ για τους δικαιούχους το κόστος μειωνόταν στο €1,25.

Όσον αφορά τη χάρτινη κάρτα τεσσάρων διαδρομών πωλείται προς €7,50. Το κόστος για την ίδια κάρτα για δύο μέρες πωλείται προς €15, για τρεις μέρες €22,50, ενώ για 7 μέρες η κάρτα προσφέρεται προς €25.

Τι ισχύει σήμερα και πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε όλες τις πόλεις

Σήμερα, το χάρτινο εισιτήριο μονής διαδρομής αυξήθηκε στα €2,70 (από €2,40 που ήταν), ενώ το εισιτήριο της πλαστικής ανώνυμης κάρτας από το €1,80, αυξήθηκε στα €2. Το ίδιο ισχύει και για την προσωποποιημένη πλαστική κάρτα. Σημειώνεται, πως οι δικαιούχοι έκπτωσης με την ίδια κάρτα πληρώνουν €1 τη μονή διαδρομή.

Το νυκτερινό εισιτήριο μονής διαδρομής, από €4 που ήταν αυξήθηκε στα €4,70, ενώ το νυκτερινό της πλαστικοποιημένης κάρτας σήμερα πωλείται έναντι €3,50. Για τις κάρτες (προσωποποιημένες και μη), το νυκτερινό εισιτήριο πωλείται προς €3,50, ενώ οι κάτοχοι προσωποποιημένης πλαστικής κάρτας δικαιούνται έκπτωση και το εισιτήριο του κοστίζει €1,75.

Η τιμή πώλησης της πλαστικής κάρτας 7 ημερών σχεδόν διπλασιάστηκε λαμβανομένου υπόψιν πως από €25 που επωλείτο, τώρα πωλείται έναντι €46,80. Ωστόσο, η προσωποποιημένη πλαστική κάρτα των 7 ημερών προσφέρεται έναντι €33,40 με τους δικαιούχους έκπτωσης να πληρώνουν €16,70.

Όσον αφορά την πλαστική κάρτα 30 ημερών πωλείται προς €93,60, ενώ η πλαστική προσωποποιημένη κάρτα πωλείται €66,90 με τους δικαιούχους έκπτωσης να πληρώνουν €33,40.

Τέλος, οι πλαστικές προσωποποιημένες κάρτες 365 ημερών πωλούνται προς €668,50 με του δικαιούχου έκπτωσης να πληρώνουν €334,25.

Υπενθυμίζεται, πως όταν διενεργήθηκε ό έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η ολόχρονη κάρτα (πλαστική προσωποποιημένη Motion) πωλείτο προς €480 και τον ποσό μειωνόταν στα μισά (240) για τους δικαιούχους έκπτωσης.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η κάρτα των 365 ημερών πωλείτο κατά €188,5 φθηνότερα σε σχέση με τις σημερινές χρεώσεις.

Οι ίδιες τιμές ισχύουν και στη Λάρνακα, όπου τις διαδρομές εκτελεί η ίδια εταιρεία που εκτελεί και τις διαδρομές στη Λευκωσία.

Στη Λεμεσό, η τιμή πώλησης των εισιτηρίων είναι χαμηλότερη με το χάρτινο εισιτήριο πωλείται €2 αντί €2,70 που ισχύει σε Λευκωσία και Λάρνακα. Ωστόσο, από τις 5 Νοεμβρίου η τιμή θα αυξηθεί στα €2,50. Παράλληλα, αυξάνεται και η τιμή της μηνιαίας κάρτας από €45 που είναι σήμερα σε €50. Οι κάρτες διάρκειας 7 ημερών πωλούνται προς €25.

Σημειώνεται ότι η στη Λεμεσό η προσωποποιημένη κάρτα των 365 ημερών πωλείται προς €450.

Στην Πάφο, το εισιτήριο μονής διαδρομής τιμάται στα €2 και το νυκτερινό στα €3, ενώ το ολοήμερο €6,50. Το εβδομαδιαίο προσωποποιημένο πωλείται €25 και το εβδομαδιαίο ανώνυμο προς €35. Το μηνιαίο προσωποποιημένο πωλείται έναντι €50 και το μηνιαίο ανώνυμο πωλείται €60. Το ετήσιο εισιτήριο πωλείται προς €500.

Στην Αμμόχωστο, τα εισιτήρια μονής διαδρομής πωλούνται προς €2 και τα νυκτερινά €3. Τα ημερήσια πωλούνται προς €6 και των πέντε ημερών έναντι €20. Των 7 ημερών πωλούνται €25, των 30 ημερών προς €50, ενώ το ετήσιο πωλείται έναντι €500.