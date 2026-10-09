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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε σχολικό λεωφορείο στη Λεμεσό, όταν ομάδα μαθητών, μεταξύ άλλων, προκάλεσε αναστάτωση και βανδαλισμούς με έναν εκ των μαθητών να πετάει το παπούτσι του προς τον οδηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι τόσο ο ίδιος όσο και μία μαθήτρια.

Όπως πληροφορείται το philenews, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδρομής, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρο και Αστυνομία. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και οι γονείς της μαθήτριας, οι οποίοι την παρέλαβαν για να μεταφερθεί για περίθαλψη.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε αυτεπάγγελτα ο Αστυνομικός Σταθμός Πολεμιδιών, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός δεν προχώρησε σε γραπτή καταγγελία, αλλά περιορίστηκε στην περιγραφή των γεγονότων στις Αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβάνονται καταθέσεις, ενώ το παπούτσι παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Σε παρέμβασή της, η ΕΜΕΛ επικοινώνησε άμεσα με τη διεύθυνση του σχολείου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, ζητώντας τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρο Θεοχαρίδη, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο είχαν παρουσιαστεί προβλήματα και κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα μας, η συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου και τον Σύνδεσμο Γονέων φαίνεται να απέδωσε, καθώς, έπειτα από μια μικρή διακοπή, το δρομολόγιο συνεχίστηκε ομαλά, χωρίς να υποστούν περαιτέρω ταλαιπωρία οι υπόλοιποι μαθητές. Η ΕΜΕΛ εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομία, τη διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς των υπόλοιπων μαθητών για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν.