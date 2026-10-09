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Έληξε το μεσημέρι η προθεσμία που έδωσε η ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου) σε εργολάβους και κοινοπραξίες εταιρειών να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον έξι εταιρείες, με σημαντικότερες δύο μεγαθήρια της ενεργειακής κατασκευαστικής βιομηχανίας ανά το παγκόσμιο: την ιταλική Saipem (15,5 δισ. ευρώ τζίρο το 2025 και πάνω από 30,000 εργαζόμενους, με συμμετοχή και σε έργα γεωτρήσεων για φυσικό αέριο στην ΑΟΖ της Κύπρου και γειτονικών χωρών) και την κινεζική China Harbour. Η εν λόγω κινεζική εταιρεία είναι μεν κρατικής ιδιοκτησίας, χωρίς όμως άμεση σχέση σύνδεση με τη CPP που είχε πάρει αρχικά το συμβόλαιο για το τερματικό αλλά κατήγγειλε τη σύμβαση και αποχώρησε. Μάλιστα, η China Harbour εκδήλωσε ενδιαφέρον σε συνεργασία με την κυπριακή Cyfield.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τρεις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, με προϋπηρεσία στην Κύπρο: η Τέρνα, η Avax και η Archirodon.

Εταιρεία με πολύ καλές συστάσεις και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας θεωρείται και η νορβηγική ECOnnect Energy, που επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Η ΕΤΥΦΑ θα αξιολογήσει τις προκαταρκτικές αιτήσεις των εταιρειών – κοινοπραξιών και σε επόμενο στάδιο θα αποφασίσει από ποιες θα ζητήσει να καταθέσουν ολοκληρωμένη προσφορά, στη βάση συγκεκριμένων όρων που έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία με την Technip Energies, που ενεργεί ως σύμβουλος της κρατικής εταιρείας (θυγατρική της ΔΕΦΑ) για την ολοκλήρωση του τερματικού LNG. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται προκαταρκτικά σε 180 εκατ.